جثمان هاني شاكر يصل إلى مستشفى زايد التخصصي

كتب : أحمد جمعة

11:20 م 05/05/2026 تعديل في 11:53 م
    وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة (4)
    وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة (2)
    نقل جثمان هاني شاكر في سيارة خاصة تمهيدًا لبدء اجراءات الجنازة والعزاء
    نقل جثمان هاني شاكر في سيارة خاصة تمهيدًا لبدء اجراءات الجنازة والعزاء (2)
    وصول جثمان هاني شاكر مطار القاهرة (1)
    هاني شاكر
    الفنان الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر
    الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر شابا
    هاني شاكر بمرحلة الشباب

وصل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، قبل قليل، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، برفقة عدد من أفراد أسرته، وذلك عقب وصوله مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من باريس، بعد رحلة استغرقت عدة ساعات.

ومن المقرر أن يظل الجثمان داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي حتى ظهر غدٍ الأربعاء.

كما تُقام صلاة الجنازة على الراحل، غدًا الأربعاء، بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، فيما تستقبل أسرته ومحبوه واجب العزاء يوم الخميس في المسجد نفسه عقب صلاة المغرب.

