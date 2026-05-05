وصل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر، قبل قليل، إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، برفقة عدد من أفراد أسرته، وذلك عقب وصوله مساء اليوم إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من باريس، بعد رحلة استغرقت عدة ساعات.

ومن المقرر أن يظل الجثمان داخل مستشفى الشيخ زايد التخصصي حتى ظهر غدٍ الأربعاء.

كما تُقام صلاة الجنازة على الراحل، غدًا الأربعاء، بمسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز في الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، فيما تستقبل أسرته ومحبوه واجب العزاء يوم الخميس في المسجد نفسه عقب صلاة المغرب.