إعلان

حتى بعد نفاد الباقة.. إتاحة مجانية للمواقع الحكومية والتعليمية لأول مرة

كتب : آية محمد

11:30 ص 06/05/2026 تعديل في 11:58 ص

انترنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول حتى بعد نفاد الباقة، وذلك لأول مرة.

كما وجه الجهاز شركات الاتصالات في السوق المصري بطرح باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول، دعما لجهود الشمول الرقمي.

اقرأ أيضًا:

تنظيم الاتصالات يكشف أسباب تحريك أسعار خدمات الاتصالات في مصر

ووفقا لبيان صادر اليوم، تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيها بدلا من 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات مقارنة بنحو 13 جنيها كأقل باقة حاليا.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الإنترنت الأرضي باقات الإنترنت الثابت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عبدالرحمن أبو زهرة يتصدر تريند جوجل.. ونجله يوضح تطورات حالته الصحية
زووم

عبدالرحمن أبو زهرة يتصدر تريند جوجل.. ونجله يوضح تطورات حالته الصحية
سعر الدولار ينخفض بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم.. لماذا؟
أخبار البنوك

سعر الدولار ينخفض بشكل مفاجئ خلال تعاملات اليوم.. لماذا؟
اتفرج ببلاش.. قناتان مجانيتان تنقلان مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
رياضة عربية وعالمية

اتفرج ببلاش.. قناتان مجانيتان تنقلان مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان
أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
أخبار مصر

أسعار تذاكر مونوريل شرق النيل بعد التشغيل الرسمي وعدد المحطات
من عرين "الأهلي" إلى سقالة "المحارة".. القصة الكاملة لرحيل أحمد سالم لاعب
رياضة محلية

من عرين "الأهلي" إلى سقالة "المحارة".. القصة الكاملة لرحيل أحمد سالم لاعب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي