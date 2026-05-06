أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إتاحة جميع المواقع الحكومية والتعليمية مجانا عبر الإنترنت الأرضي وشبكات المحمول حتى بعد نفاد الباقة، وذلك لأول مرة.

كما وجه الجهاز شركات الاتصالات في السوق المصري بطرح باقات جديدة للإنترنت الثابت والمحمول، دعما لجهود الشمول الرقمي.

ووفقا لبيان صادر اليوم، تم طرح باقة إنترنت أرضي بسعر 150 جنيها بدلا من 210 جنيهات، إلى جانب باقة محمول جديدة بسعر 5 جنيهات مقارنة بنحو 13 جنيها كأقل باقة حاليا.