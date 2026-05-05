تحرك منذ قليل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر من مطار القاهرة إلى مدينة الشيخ زايد، تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليه غدًا.

ووثقت كاميرا برنامج "ET بالعربي" لحظة وصول الجثمان من المطار إلى المستشفى، حيث نشر الحساب الرسمي للبرنامج الفيديو عبر موقع "إنستجرام".

موعد جنازة الفنان هاني شاكر

تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

آخر ظهور للفنان هاني شاكر

وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال رحلته إلى باريس، استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

وسافر الراحل برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة تامة، لتنتهي رحلته مع المرض برحيله عن عالمنا.

