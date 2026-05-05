بالفيديو.. لحظة خروج جثمان الراحل هاني شاكر من المطار إلى مستشفى الشيخ زايد

كتب : نوران أسامة

11:48 م 05/05/2026 تعديل في 11:54 م
    هاني شاكر بملابس الإحرام في الأراضي المقدسة
    الفنان الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر في فترة الطفولة
    هاني شاكر في فترة المراهقة
    هاني شاكر على المسرح في إحدى الحفلات
    هاني شاكر مراهقا
    هاني شاكر مع والدته
    هاني شاكر
    الفنان الراحل هاني شاكر
    هاني شاكر
    هاني شاكر على المسرح
    هاني شاكر في كواليس أغنيته مع إسماعيل ياسين
    هاني شاكر في فترة التجنيد
    هاني شاكر مع البيانو
    هاني شاكر في كواليس إحدى حفلاته
    هاني شاكر في فترة شبابه
    هاني شاكر طفلا
    هاني شاكر
    هاني شاكر

تحرك منذ قليل جثمان الفنان الراحل هاني شاكر من مطار القاهرة إلى مدينة الشيخ زايد، تمهيدًا لإقامة صلاة الجنازة عليه غدًا.

ووثقت كاميرا برنامج "ET بالعربي" لحظة وصول الجثمان من المطار إلى المستشفى، حيث نشر الحساب الرسمي للبرنامج الفيديو عبر موقع "إنستجرام".

موعد جنازة الفنان هاني شاكر

تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير هاني شاكر، يوم الأربعاء المقبل، في مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

آخر ظهور للفنان هاني شاكر

وكان آخر ظهور للفنان الراحل خلال رحلته إلى باريس، استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

وسافر الراحل برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، قبل أن تتدهور حالته الصحية ويدخل في غيبوبة تامة، لتنتهي رحلته مع المرض برحيله عن عالمنا.

البيت الأبيض يرسل رسالة خاصة لإيران.. ماذا جاء فيها؟
