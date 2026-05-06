تصوير- هاني رجب

تُقام اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر، وذلك عقب وصول جثمانه أمس إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من باريس، بعد وفاته يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

كما يُقام العزاء غدًا الخميس، في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

معلومات عن هاني شاكر



يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي".

وحقق نجاحات واسعة من خلال عدد كبير من الألبومات والأغاني التي لاقت رواجًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، من بينها: "كده برضه يا قمر"، "غلطة"، "على الضحكاية"، "شاور"، "الحلم الجميل"، "جرحي أنا"، و"ياريتني".

