إعلان

التجهيزات الأولى لجنازة الفنان الكبير هاني شاكر- صور

كتب : سهيلة أسامة

11:10 ص 06/05/2026 تعديل في 11:30 ص
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    وصول الصحفين استعدًا لبدء جنازة الفنان هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    تجهيزات جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    بدء تجهيزات جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    بدء تجهيزات جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    بدء تجهيزات جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    بدء تجهيزات جنازة الفنان الراحل هاني شاكر
  • عرض 8 صورة
    بدء تجهيزات جنازة الفنان الراحل هاني شاكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تصوير- هاني رجب

تُقام اليوم الأربعاء صلاة الجنازة على الفنان الراحل هاني شاكر، وذلك عقب وصول جثمانه أمس إلى مطار القاهرة الدولي قادمًا من باريس، بعد وفاته يوم الأحد الماضي.

ومن المقرر أن تُقام صلاة الجنازة على الفنان الكبير في مسجد أبو شقة بمنطقة بالم هيلز بمدينة الشيخ زايد، عقب صلاة الظهر.

كما يُقام العزاء غدًا الخميس، في نفس المسجد، عقب صلاة المغرب، بحضور عدد من نجوم الفن والإعلام ومحبي الفنان الراحل.

معلومات عن هاني شاكر


يُعد هاني شاكر واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، حيث وُلد في القاهرة يوم 21 ديسمبر عام 1952.

درس الموسيقى في معهد الكونسرفتوار، وبدأ مشواره الفني مبكرًا من خلال مشاركته في برامج الأطفال بالتليفزيون المصري.

وانطلقت شهرته بعد تعاونه مع كبار الملحنين، وتمكن من إثبات موهبته بصوته المميز وأسلوبه الرومانسي، ما جعله يحصد لقب "أمير الغناء العربي".

وحقق نجاحات واسعة من خلال عدد كبير من الألبومات والأغاني التي لاقت رواجًا في مختلف أنحاء الوطن العربي، من بينها: "كده برضه يا قمر"، "غلطة"، "على الضحكاية"، "شاور"، "الحلم الجميل"، "جرحي أنا"، و"ياريتني".

اقرأ أيضًا:
"فتاة في محل ملابس".. قصة موقف إنساني لـ هاني شاكر -فيديو

بالصور.. استقبال جثمان هاني شاكر في مطار القاهرة

هاني شاكر جنازة هاني شاكر مسجد أبو شقة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. انخفاض الحديد
اقتصاد

سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. انخفاض الحديد
بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر
زووم

بالصور.. لبلبة وهالة سرحان أول حضور جنازة هاني شاكر
وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
أخبار مصر

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
"قولتلهم اتبسطوا".. أول تعليق من رئيس إنبي بعد الخسارة بثلاثية من الأهلي
رياضة محلية

"قولتلهم اتبسطوا".. أول تعليق من رئيس إنبي بعد الخسارة بثلاثية من الأهلي
وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية
أخبار مصر

وزير الصحة يقر إجراء أول ولادة طبيعية مجانًا بالمستشفيات الحكومية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

زيادة بين 9% و15%.. تنظيم الاتصالات يعطي الضوء الأخضر لشركات المحمول لتحريك الأسعار
تنظيم الاتصالات يتيح باقات جديدة للإنترنت الثابت والتليفون المحمول لتحقيق الشمول الرقمي