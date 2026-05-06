سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء في الأسواق.. انخفاض الحديد

كتب : أحمد الخطيب

11:23 ص 06/05/2026

sعر الحديد

انخفضت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 6-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن حديد عز: 39555.49 جنيه، بتراجع 538.96 جنيه.

سعر طن الحديد الاستثماري: 37317.29 جنيه، بتراجع 423.91 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4132.91 جنيه، بزيادة 58.74 جنيه.

