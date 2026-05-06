أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود الدولة في دعم وتنمية مهارات الشباب والفتيات من خلال التوسع في برامج التدريب المهني، وتوفير فرص عمل حقيقية، خاصة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إطلاق دورة تدريبية جديدة بمنفلوط

وأوضح المحافظ أن مديرية العمل بأسيوط، تحت إشراف الدكتور حازم علي حسن وكيل وزارة العمل، بدأت تنفيذ دورة تدريبية جديدة في مجال التفصيل والخياطة باستخدام العربة المتنقلة بقرية بني رافع التابعة لمركز منفلوط، بالتزامن مع الاحتفال بعيد العمال، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن رداد بالتوسع في برامج التدريب المهني بجميع المراكز والقرى.

تدريب مجاني بكافة الإمكانات

وأشار إلى توفير جميع الأدوات والخامات اللازمة للتدريب، مؤكدًا أن هذه الدورات تُقدم مجانًا بالكامل، بما يتيح الفرصة أمام أكبر عدد من الشباب والفتيات للاستفادة دون تحمل أي أعباء مالية.

العربة المتنقلة نموذج ناجح للوصول للمستحقين

وأضاف المحافظ أن التدريب بالعربة المتنقلة يمثل نموذجًا فعالًا للوصول إلى الفئات المستهدفة داخل أماكن إقامتهم، حيث يسهم في توفير الوقت والجهد والوصول إلى القرى الأكثر احتياجًا، بما يعكس توجه الدولة نحو تحقيق العدالة في توزيع الخدمات.

تأهيل حقيقي لسوق العمل

وشدد علوان على أن هذه البرامج تهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل، سواء عبر الالتحاق بالمصانع والشركات أو الاتجاه إلى العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة، لافتًا إلى أن مهنة التفصيل والخياطة تعد من المهن الواعدة، خاصة للسيدات، لما توفره من فرص متنوعة للعمل من المنزل أو في القطاع الخاص.

شهادات معتمدة وتمكين اقتصادي

وأكد أن المتدربين يحصلون في نهاية الدورة على شهادات معتمدة تؤهلهم لدخول سوق العمل، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بتمكين المرأة اقتصاديًا، عبر توفير برامج تدريبية مناسبة تسهم في تحسين مستوى معيشة الأسر ودعم التنمية المستدامة بالمحافظة.

خطة مستمرة للتوسع في التدريب

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته بالتأكيد على استمرار تنفيذ المزيد من الدورات التدريبية المتنوعة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.