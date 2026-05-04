أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية في بيان لها أن المدارس ودور الحضانة ستعمل عن بعد من الثلاثاء إلى الجمعة "حرصاً على سلامة الطلاب وجميع العاملين في قطاع التعليم".

إمكانية تمديد فترة التعليم عن بعد

وأضافت الوزارة في بيان لها: "سيتم إعادة تقييم الوضع الحالي يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، إذا كانت هناك حاجة لتمديد الفترة".

ويأتي ذلك في أعقاب تجدد الهجوم الإيراني على الإمارات وخاصة على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، ما أدى لوقوع أضرار مادية وإصابة 3 أشخاص هنديين.

الإمارات تدين الهجمات الإيرانية

ومن جانبها أدانت الإمارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية داخل البلاد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفًة هذه الهجمات بأنها "غادرة"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود، في تطور أعاد التوتر إلى الواجهة الإقليمية.