إعلان

بعد الهجوم الإيراني.. تحويل الدراسة لنظام "التعليم عن بعد" في الإمارات

كتب : محمد جعفر

10:44 م 04/05/2026

وزارة التربية والتعليم الاماراتية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت وزارة التربية والتعليم الإماراتية في بيان لها أن المدارس ودور الحضانة ستعمل عن بعد من الثلاثاء إلى الجمعة "حرصاً على سلامة الطلاب وجميع العاملين في قطاع التعليم".

إمكانية تمديد فترة التعليم عن بعد

وأضافت الوزارة في بيان لها: "سيتم إعادة تقييم الوضع الحالي يوم الجمعة الموافق 8 مايو 2026، إذا كانت هناك حاجة لتمديد الفترة".

ويأتي ذلك في أعقاب تجدد الهجوم الإيراني على الإمارات وخاصة على منطقة الفجيرة للصناعات البترولية، ما أدى لوقوع أضرار مادية وإصابة 3 أشخاص هنديين.

الإمارات تدين الهجمات الإيرانية

ومن جانبها أدانت الإمارات تجدد الهجمات الإيرانية التي استهدفت مواقع ومنشآت مدنية داخل البلاد باستخدام الصواريخ والطائرات المسيّرة، واصفًة هذه الهجمات بأنها "غادرة"، مشيرة إلى أن الهجوم أسفر عن إصابة ثلاثة مواطنين هنود، في تطور أعاد التوتر إلى الواجهة الإقليمية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

التعليم عن بعد في الإمارات وزارة التعليم الإماراتية هجمات الفجيرة 2026 الإمارات وإيران

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
أخبار مصر

الأرصاد: الربيع الأكثر تقلبًا.. وتراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالقاهرة
جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
نصائح طبية

جمال شعبان يحذر هؤلاء المرضى من التوقف عن هذه الأدوية
"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
أجنبي

"نادلة وخباز وبائع في محل ملابس".. تعرف على مهن النجوم قبل الشهرة
صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة
موسيقى

صوت أوبرالي.. فيديوهات طفلة ذا فويس كيدز تتجاوز 131 مليون مشاهدة

تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد
أخبار مصر

تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

إصابة 3 ركاب.. السكة الحديد تكشف تفاصيل حادث قطار أسوان
تغطية خاصة لمشروع قانون الأسرة.. كل ما تريد معرفته عن التشريع الجديد؟
في هذه الحالة.. قانون الأسرة الجديد يجيز للزوجة فسخ العقد خلال 6 أشهر