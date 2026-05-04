ينتظر الفنان علي الطيب عرض مسلسل ابن الشركة الذي يتعاون خلاله مع عدد من النجوم والمقرر عرضه على منصة watch it خلال الفترة المقبلة.

تحدث علي الطيب في تصريح خاص لـ "مصراوي" عن كواليس المسلسل، وعن كونها تجربة مختلفة كليا عما قدمه من قبل، وعن سعادته بالتعاون مع مخرج العمل ضياء حبيب والمؤلف أحمد عبدالستار، وكونها تجربة تضاف لمسيرته الفنية.

علي الطيب يتحدث عن مشاركته في مسلسل ابن الشركة

وعن كواليس ترشيحه للمشاركة في المسلسل قال: "المخرج ضياء حبيب كان شغال في فيلم بلبل حيران وأنا كنت في الفيلم مع أحمد حلمي، وكان من المساعدين ولسه فاكرني وهو اللي خطفني ورشحني، مع الكاتب أحمد عبدالستار، هي تجربة ميكرو دراما والميكرو الحلقة بتبقى 3 أو 4 دقائق، والموضوع كان لطيف جدا والتمثيل كان مختلف جدا".

وتابع: "وهي تجربة بالنسبة لي جديدة، وأنا بعمل أمين مخزن في الشركة وبيحصل أحداث بيني وبين صاحب الشركة، وبالنسبة لي الكاركتر جديد جدا، والكواليس كلها كانت حلوة والمخرج والكاتب عاوزين يطلعوا حاجة حلوة وكل الناس لطاف وده بداية من اللوكيشن اللطيف اللي اشتغلت فيه".

مضيفا: "والمخرج ضياء حبيب اكتشفت أنه بيحبني وكنت بروح وبرجع في الكاركتر وعاوز أعمله بشكل معين وكان مريح جدا بياخد ويدي معايا ومش معايا أنا بس مع الناس كلها، وهي تجربة حلوة ومهمة وإضافة في مشواري، والمسلسل بينضم لحاجات كتير مهمة أنا عملتها ومبسوط عشانها".

كواليس مسلسل ابن الشركة

تدور أحداث المسلسل حول شاب في بداية حياته العملية، يسعى لإثبات ذاته داخل الشركة، لكنه يواجه صراعات متلاحقة ويتورط في سلسلة من المشكلات.

ويشارك ببطولة المسلسل كل من علي الطيب، عبير فاروق، كريم محجوب، صلاح الدالي، لبنى عزت، قصة وسيناريو وحوار أحمد عبدالستار، إخراج ضياء حبيب.

