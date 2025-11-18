فادي خفاجة ينجو من حادث سير

تعرض الفنان فادي خفاجة لحادث سير صباح اليوم الثلاثاء، مما أدى إلى تحطم سيارته.

ونشر خفاجة صورة للسيارة عبر حسابه الخاص على موقع فيسبوك"، وطمأن جمهوره قائلاً: "الحمد لله".

يأتي هذا بعد أيام قليلة من تداول أخبار عن تعرض بعض الفنانين لعمليات احتيال إلكتروني، إذ انتحل شخص مجهول الهوية الفنان اسم فادي خفاجة لطلب المال من زملائه، وبعد التحقيق، أكد فادي عدم وجود أي علاقة له بهذه الواقعة، وأنه تم استغلال اسمه من قبل مجهولين بهدف الاحتيال المالي.

