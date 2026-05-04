محمد رمضان: أنا الممثل الأعلى أجرًا في الوطن العربي

كتب : معتز عباس

08:28 م 04/05/2026 تعديل في 10:07 م
    محمد رمضان 2
    محمد رمضان
    محمد رمضان ينشر صورًا من فرنسا
    محمد رمضان
    محمد رمضان
    محمد رمضان في حفل فيينا (2)
    محمد رمضان في حفل فيينا (1)

أكد الفنان محمد رمضان أنه وصل لقمة النجاح في وقت قياسي، سواء على المستوى الجماهيري أو المادي، ونشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه إنه أصبح الأعلى أجرًا في الوطن العربي.

وأوضح رمضان أنه حقق انتشارا واسعا في مجالي الغناء والتمثيل، معتبرًا أن النجاح الحقيقي بالنسبة له يتمثل في الجمع بين الشعبية الكبيرة والعائد المادي.


وأضاف: "أنا بدأت كممثل، وفي وقت قصير جدًا حسيت إني وصلت لقمة النجاح من وجهة نظري وصلت للنجاح الجماهيري والمادي، وأصبحت صاحب أعلى أجر لممثل في الوطن العربي".

وأكمل: "الناس اختاروني مغني، وأنا مبخافش وباخد المخاطرة، عندي أغاني وصلت لـ أمريكا وكل العالم، وبوعد جمهوري الأمريكي إني هنافس على قمة الموسيقى في العالم كله".

وأشار إلى أن كل الفنانين في الوطن العربي يركزون على الغناء في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الأمر لم يعد يقتصر على الشرق الأوسط وإفريقيا فقط، بل يمتد إلى أسواق جديدة.

تفاصيل أغنية جميلة لـ محمد رمضان

يُذكر أن النجم محمد رمضان، تصدر قائمة الأكثر استماعا على منصة الموسيقى "سبوتيفاي"، بأحدث أغانيه والتي تحمل اسم "جميلة" وطرحها عبر قناته على "يوتيوب" .

أغنية "جميلة" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان يانج زوكش وتوزيع موسيقي إيهاب كوبلبيكس.

محمد رمضان انستجرام الفنانين الأعلى أجرا أغنية جميلة

