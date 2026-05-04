من شيرين عبدالوهاب إلى أحمد سعد.. دويتوهات لا تُنسى في مشوار هاني شاكر

أكد الفنان محمد رمضان أنه وصل لقمة النجاح في وقت قياسي، سواء على المستوى الجماهيري أو المادي، ونشر مقطع فيديو عبر خاصية القصص القصيرة على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، قال فيه إنه أصبح الأعلى أجرًا في الوطن العربي.

محمد رمضان يؤكد أنه الممثل الأعلى أجرًا في الوطن العربي

وأوضح رمضان أنه حقق انتشارا واسعا في مجالي الغناء والتمثيل، معتبرًا أن النجاح الحقيقي بالنسبة له يتمثل في الجمع بين الشعبية الكبيرة والعائد المادي.



وأضاف: "أنا بدأت كممثل، وفي وقت قصير جدًا حسيت إني وصلت لقمة النجاح من وجهة نظري وصلت للنجاح الجماهيري والمادي، وأصبحت صاحب أعلى أجر لممثل في الوطن العربي".

وأكمل: "الناس اختاروني مغني، وأنا مبخافش وباخد المخاطرة، عندي أغاني وصلت لـ أمريكا وكل العالم، وبوعد جمهوري الأمريكي إني هنافس على قمة الموسيقى في العالم كله".

وأشار إلى أن كل الفنانين في الوطن العربي يركزون على الغناء في الشرق الأوسط وإفريقيا، لكن الأمر لم يعد يقتصر على الشرق الأوسط وإفريقيا فقط، بل يمتد إلى أسواق جديدة.

تفاصيل أغنية جميلة لـ محمد رمضان

يُذكر أن النجم محمد رمضان، تصدر قائمة الأكثر استماعا على منصة الموسيقى "سبوتيفاي"، بأحدث أغانيه والتي تحمل اسم "جميلة" وطرحها عبر قناته على "يوتيوب" .

أغنية "جميلة" من كلمات مصطفى حدوتة وألحان يانج زوكش وتوزيع موسيقي إيهاب كوبلبيكس.

اقرأ أيضا

"شتوية وصيفية".. رانيا يوسف تخطف الأنظار بإطلالات أنيقة وجريئة في أوروبا

"بسبب زجاج سيارته".. إيقاف ذا روك في لوس أنجلوس