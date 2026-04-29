أعلنت إدارة أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب تفاصيل أول حفل تقدمه بعد غياب ما يقرب من عام منذ حفلها في مهرجان موازين بالمغرب، والذي أقيم في أغسطس 2025.

وتقدم شيرين عبدالوهاب حفلها في جولف بورتو بالساحل الشمالي، يوم 7 أغسطس المقبل، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات ياسر الحريري.

"صوت مصر"

وشهد الإعلان عن الحفل قيام إدارة أعمالها بنشر بوستر يتصدره عنوان "صوت مصر شيرين عبدالوهاب"، وهو ما أعاد الحديث عن موقفها من اللقب الذي كان محل نزاع بينها وبين المطربة أنغام.

وتباينت آراء شيرين عبدالوهاب حول اللقب في حواراتها في أكثر من برنامج، وهو ما نرصده في التقرير التالي.

أنا صوت مصر

وردت المطربة شيرين عبد الوهاب خلال ظهورها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي" على سؤالها: "هل أنتِ الوحيدة التي تستحق هذا اللقب؟"، وأجابت: "نعم ونص".

كلنا "أصوات مصر"

وقامت شيرين عبدالوهاب، عقب تقديمها حفلاً في جدة، بالرد على سؤال حول تنافسها على لقب "صوت مصر" مع المطربة أنغام.

وقالت خلال ظهورها في لقاء مع برنامج "ET بالعربي": "كلنا أصوات مصر، كلنا أصوات العرب، كل واحد فينا شايل اسم بلده على كتفه لما يكون في أي مكان".

وتابعت شيرين في تصريحها: "مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد".

وفي تعليقها على الجدل المثار حول وجود منافسة على اللقب بينها وبين الفنانة أنغام، قالت: "ما قصدتش ده خالص".

حفل الساحل الشمالي

وتقدم شيرين عبدالوهاب حفلها في الساحل الشمالي عقب طرح أغنيتها "الحضن شوك"، التي تصدرت قوائم المحتوى الموسيقي الأكثر رواجاً منذ طرحها، ووصل عدد المشاهدات بعد 4 أيام إلى مليون و800 ألف مشاهدة.

