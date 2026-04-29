خيري بشارة في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يكشف سر ابتعاده عن السينما

طرح ناصر بجاتو، مدير أعمال المطربة شيرين عبدالوهاب، "بوستر" حفلها المقرر إقامته بالساحل الشمالي في أغسطس المقبل، وتصدر "البوستر" لقب "صوت مصر".

ويأتي طرح أول "بوستر" لحفل شيرين عبد الوهاب مسبوقاً بلقب "صوت مصر"، بعد 3 سنوات من النزاع الساخن بينها وبين المطربة أنغام حول من الأحق به.

أولى أزمات اللقب

واشتعل النزاع في مارس 2023، عندما قدمت أنغام حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض تحت عنوان "ليلة صوت مصر"، وقامت في أغسطس من نفس العام بإحياء حفلٍ آخر في مدينة العلمين بنفس الشعار، مما زاد من تعزيز ارتباط اسمها بلقب "صوت مصر".

وطرحت أنغام في عام 2024 ألبومها "تيجي نسيب" من إنتاج شركتها التي حملت اسم "صوت مصر"، قبل أن تواصل تقديم حفلاتها داخل مصر وخارجها في الدول العربية وإنجلترا وفرنسا، مسبوقة باللقب المثير للجدل.

موقف شيرين عبدالوهاب

وعلى الجانب الآخر، تباينت مواقف شيرين عبد الوهاب حول المنافسة على اللقب؛ إذ صرحت في برنامج "كاربول كاريوكي" بأنها الأحق به، في حين نفت في تصريحاتها عبر برنامج "ET بالعربي" دخولها في نزاع مع أنغام عليه.

وقالت شيرين عبد الوهاب: "كلنا أصوات مصر.. مصر أكبر من أن يكون لها صوت واحد".



وتقوم شيرين عبد الوهاب بإحياء حفلها في جولف بورتو بالساحل الشمالي، يوم 7 أغسطس المقبل، ويتولى تنظيمه منظم الحفلات ياسر الحريري.

أقرأ ايضا

