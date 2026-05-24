تركي آل الشيخ ينشر فيديو لـ أحمد عز وأنغام (فيديو)

كتب : سهيلة أسامة

11:32 ص 24/05/2026

معالي المستشار تركي آل الشيخ

نشر المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية مقطع فيديو للفنانة أنغام والفنان أحمد عز أثناء ظهورهما معًا خلال فعاليات الحدث الرياضي Glory in Giza، والذي أقيم بمنطقة الأهرامات بالجيزة.

وتداول الجمهور الفيديو على نطاق واسع، ودخلت الفنانة أنغام تريند محرك البحث جوجل.

فيلم 7 Dogs

وأُقيم مساء الجمعة العرض الخاص فيلم "7 Dogs" بالسينمات يوم 27 مايو الجاري، برعاية المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وكان من أبرز الحضور بطل الفيلم الفنان أحمد عز، والنجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، والفنان حمادة هلال، والإعلامي عمرو أديب، والفنان محمد ثروت، والفنان أحمد فهيم، والفنانة فيفي عبده، والإعلامية بوسي شلبي، والإعلامية إنجي علي، والسيناريست أيمن وتار، والمنتج جمال العدل، والنجم كريم عبد العزيز، والفنان سيد رجب، والفنان ماجد المصري، والفنان أحمد عيد، والفنانة مي كساب، والفنان شريف حسني، والفنانة ويزو، والفنان شيكو، والفنان إياد نصار، والفنان أحمد التهامي، والفنان ماجد الكدواني، والنجم عمرو دياب، والتقطوا العديد من الصور التذكارية على الريد كاربت.

كواليس فيلم "7 Dogs"
تدور أحداث الفيلم حول خالد العزازي، عميل الإنتربول، الذي يجد نفسه مضطرًا للتعاون مع غالي أبو داود، أحد أعضاء عصابة "الكلاب السبعة"، في مهمة مشتركة لمكافحة تجارة المخدرات، مما يضعهما في مواجهة سلسلة من الأزمات المعقدة.

