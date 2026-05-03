كشفت الفنانة سهير زكي خلال لقاء سابق جمعها بالفنانة فيفي عبده، عبر قناة ART، عن موقف صادم تعرضت له أثناء إحيائها أحد حفلات الزفاف، والذي ظل عالقًا في ذاكرتها لسنوات.

وأوضحت سهير زكي أن الاتفاق على الحفل جاء بطلب خاص من جدة العروس، التي كانت من أشد المعجبات بها، حيث أصرّت على حضورها وإحياء الحفل، بل وأعربت عن اعجابها الكبير بيا لكونها احتفظت بصورًا لها من المجلات.

موقف صادم لـ سهير زكي

وأضافت أنها أثناء الحفل كانت تقدم وصلات رقص على أنغام أغاني أم كلثوم، وسط تفاعل كبير من الحضور، لافتة إلى أن الجدة كانت تجلس في الصف الأول وتتابع العرض بسعادة واضحة، وتعبّر عن إعجابها الشديد.

وقالت سهير زكي: "كانوا عاملين زي مسرح ولقيت جدة العروسة قاعدة في أول المسرح، وأنا بقى عماله أرقص ومسلطنه وأرقص على أغاني أم كلثوم، والجدة مبسوطة".

وأشارت سهير زكي إلى أنه في لحظة غير متوقعة جدة العروسة فارقت الحياة خلال الحفل، مضيفة: "كانت عمالة تقول الله يا سوسو وفجأة ماتت".

وفاة سهير زكي وموعد الجنازة

رحلت عن عالمنا الفنانة الاستعراضية سهير زكي، بعد صراع طويل مع المرض، على أن تُشيّع جنازتها اليوم الأحد عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة بمدينة السادس من أكتوبر.

وتوفيت سهير زكي بعد معاناتها مع المرض، حيث عانت من مشاكل في الرئة تفاقمت بشكل كبير مما أدى لصعوبة في التنفس، ثم نقلت للعناية المركزة ووضعها على أجهزة التنفس الصناعي، حتى وافتها المنية.





