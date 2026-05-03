نعى الفنان مدحت صالح الفنان القدير هاني شاكر، الذي وافته المنية قبل قليل، بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة تامة.

رحيل هاني شاكر



وكتب عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "فقدنا اليوم قيمة فنية كبيرة ستظل أعماله خالدة في وجداننا.. رحم الله الفنان الكبير هاني شاكر، وألهم أسرته الصبر والسلوان".

وكان نجل الفنان هاني شاكر قد أعلن خبر الوفاة، وكتب: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعى والدي وصديقي وظهري وسندي وحبيبي وأخي، فقيد الوطن العربي، أمير الغناء العربي هاني شاكر، لم أفقد أبًا فقط، بل فقدت روحي وأقرب إنسان إلى قلبي، اللهم ارحمه واغفر له، واجعل مثواه الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون".

