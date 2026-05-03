نعى الفنان دياب الفنان الراحل هاني شاكر الذي رحل عن عالمنا قبل لحظات قليلة.

وكتب عمرو دياب عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام": "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمك يا أستاذ ويسكنك فسيح جناته نسألكم الدعاء".

انتكاسة الفنان هاني شاكر

وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد أعلنت اقبل أيام عبر صفحتها على "فيسبوك" عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة أنه يخضع لملاحظة طبية دقيقة بالعناية المركزة في المستشفى الذي يعالج به في فرنسا.

وعانى المطرب هاني شاكر من أزمة صحية شديدة إثر إصابته بنزيف في القولون، قبل أن يجري الفريق الطبي المشرف على علاجه عملية جراحية تم خلالها استئصال القولون بالكامل.