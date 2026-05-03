نظمت لجنة التجارة الداخلية بجمعية رجال أعمال إسكندرية، برئاسة محمد حفني، رئيس اللجنة، ندوة استضافت فيها الدكتور حاتم مصطفى زكي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز، لمُناقشة نظام منح العلامة التجارية وإلقاء الضوء على الأعمال المؤهلة للعمل بنظام الامتياز.



وأكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال إسكندرية، على أهمية الندوة لمجتمع الأعمال في تعزيز الوعي بفرص التوسع في هذا المجال بتكلفة رأسمال منخفضة، بما يسهم في زيادة انتشار العلامات التجارية من خلال تجارب ناجحة في مصر، لافتًا إلى الفجوَة في تقدير الحاصلين على الامتياز لحجم السوق وتقييم العوائ.



وأشار هنو، إلى أن الإطار القانوني يلْعب دورًا محوريًا في تحديد اتجاهات السوق سواء في التوسع أو تقييد أنشطة الفرانشايز.



واستعرض حاتم زكي، دور الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز في توفير أدلة تشغيل كبديل للاستشارات باهظة الثمن، ومساعدة المانح للامتياز في توفير الخدمة القانونية التي تُمكِنه من تسجيل العلامة التجارية، وتحديد النِسب التي يحصل عليها.



كما أوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لتنمية الفرانشايز، نظام منح الامتياز وأبرز خصائص العلامات المؤهلة لمنح العلامة التجارية والتي تتمتع بتسجيل العلامة التجارية، وتنفيذ وحدات تُدار عن بُعد لمدة عامين.



وذَكر أبرز المعارض التي جاء من بينها؛ معرض باريس، وسان باولو في البرازيل والذي يُقام في شهر يونيو، ومعرض اسبانيا الذي يُقام بنهاية شهر سبتمبر، معرض السعودية في أكتوبر، ومعرض شرق آسيا.