شهد شهر فبراير الماضي، آخر ظهور للفنان الراحل هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا قبل ساعات عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد صراع مع المرض ودخوله في غيبوبة تامة.

وجاء آخر ظهور، في رحلته استعدادًا للمشاركة في حفل "ليلة حب من الشرق"، الذي كان من المقرر إقامته في فبراير 2026 على مسرح "دوم دو باري".

سفر هاني شاكر

وسافر هاني شاكر إلى فرنسا برفقة زوجته ونجله شريف، ومدير أعماله اللبناني خضر عكنان، تمهيدًا لإحياء الحفل.

إلغاء حفل هاني شاكر قبل وفاته بسبب مرضه



وفي وقت سابق، أعلنت شركتا VAS BOX و"كيوب ميوزيك" تأجيل حفل الفنان، الذي كان مقررًا إقامته يوم 23 يناير على مسرح "تياترو أركان"، وذلك بسبب تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، بناءً على توصية الأطباء بضرورة حصوله على الراحة.

مرض هاني شاكر



وكانت الفنانة نادية مصطفى، عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية، قد كشفت عن تعرض هاني شاكر لانتكاسة مفاجئة نتيجة إصابته بفشل تنفسي، مؤكدة خضوعه لملاحظة طبية دقيقة داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات في فرنسا.

كما عانى الراحل من نزيف حاد في القولون، استدعى تدخلاً جراحيًا انتهى باستئصال القولون بالكامل، في محاولة للسيطرة على تدهور حالته الصحية.

اقرأ أيضًا:

أول تعليق من الموسيقيين بعد وفاة هاني شاكر





وفاة المطرب هاني شاكر



