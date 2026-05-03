نعى الفنان رامي صبري المطرب الكبير هاني شاكر، الذي وافته المنية منذ قليل، بعد صراع مع المرض.

تعليق رامي صبري على وفاة هاني شاكر

وكتب رامي صبري عبر حسابه الخاص على موقع "إنستجرام": "أنعى ببالغ الحزن والأسى فقداننا أمير الغناء العربي، حبيبي وصديقي الطيب الخلوق وقدوتنا الفنان الكبير هاني شاكر.. إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، خالص التعازي لأسرته ومحبيه وكل جمهوره الكبير في جميع أنحاء الوطن العربي".

رحيل هاني شاكر

ورحل عن عالمنا منذ قليل الفنان الكبير هاني شاكر، عن عمر ناهز 74 عامًا، بعد تعرضه لانتكاسة صحية جديدة، ودخوله العناية المركزة بأحد المستشفيات في باريس.

