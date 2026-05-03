الكويت تمد وديعة كويتية بملياري دولار لدى المركزي المصري لمدة عام آخر

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر للبنك المركزي، مد دولة الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام آخر تستحق في سبتمبر 2026.

تحتفظ الكويت بوديعة ثانية بقيمة 2 مليار دولار لدى المركزي تستحق في أبريل الماضي لكن لم يتم رصد وضعها بالتقرير بالتجديد أو السداد.

مد الوديعة الأولى جاءت قبل التوترات الجيوسياسية بين إيران وأمريكا بمنطقة الشرق الأوسط منذ منتصف فبراير الماضي.

ودائع خليجية

السعودية تمتلك ودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر المقبل.

قبل 12 عاما أودعت السعودية والكويت والإمارات ودائع لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي لمساعدة مصر على المرور من أزمتها الاقتصادية.

فيما انتهت مصر من تسوية ودائع إماراتية متوسطة وطويلة وقصيرة الأجل بقيمة 11 مليار دولار خلال 2024 ضمن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بإجمالي 35 مليار دولار.

كما تحتفظ الدول الخليجية بودائع قصيرة الأجل تتخطى 11.1 مليار دولار لكن لم يفصح المركزي عن قيمتها لكل دولة في تقريره الأخير.

كان صندوق النقد الدولي كشف في تقريره الأخير حول مصر أن الدول الخليجية تعهدت بالإبقاء على الودائع لدى المركزي حتى انتهاء أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.