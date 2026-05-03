إعلان

الكويت تمد وديعة كويتية بملياري دولار لدى المركزي المصري لمدة عام آخر

كتب : منال المصري

04:39 م 03/05/2026

الكويت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أظهر تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر للبنك المركزي، مد دولة الكويت وديعة بقيمة 2 مليار دولار لمدة عام آخر تستحق في سبتمبر 2026.

تحتفظ الكويت بوديعة ثانية بقيمة 2 مليار دولار لدى المركزي تستحق في أبريل الماضي لكن لم يتم رصد وضعها بالتقرير بالتجديد أو السداد.

مد الوديعة الأولى جاءت قبل التوترات الجيوسياسية بين إيران وأمريكا بمنطقة الشرق الأوسط منذ منتصف فبراير الماضي.

ودائع خليجية

السعودية تمتلك ودائع متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليار دولار تستحق في أكتوبر المقبل.

قبل 12 عاما أودعت السعودية والكويت والإمارات ودائع لدى البنك المركزي المصري بهدف دعم احتياطي النقد الأجنبي لمساعدة مصر على المرور من أزمتها الاقتصادية.

فيما انتهت مصر من تسوية ودائع إماراتية متوسطة وطويلة وقصيرة الأجل بقيمة 11 مليار دولار خلال 2024 ضمن صفقة تطوير مشروع رأس الحكمة بإجمالي 35 مليار دولار.

كما تحتفظ الدول الخليجية بودائع قصيرة الأجل تتخطى 11.1 مليار دولار لكن لم يفصح المركزي عن قيمتها لكل دولة في تقريره الأخير.

كان صندوق النقد الدولي كشف في تقريره الأخير حول مصر أن الدول الخليجية تعهدت بالإبقاء على الودائع لدى المركزي حتى انتهاء أجل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يدعمه بقرض بقيمة 8 مليارات دولار.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الكويت البنك المركزي ودائع خليجية السعودية الإمارات

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
أخبار المحافظات

الفصول الأربعة في يوم واحد.. عواصف وأمطار ورياح تضرب المحافظات
ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
حوادث وقضايا

ادعى انزعاجه من النباح.. ضبط متهم بالتعدي على كلب حتى النفوق بالقاهرة
"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
زووم

"بعض الأصوات لا تموت".. منذر رياحنة ينعى هاني شاكر برسالة مؤثرة
هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
رياضة عربية وعالمية

هل ينتقل محمد صلاح لـ فنربخشة التركي؟.. تقارير تحسم الجدل
تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر
زووم

تعرف على موعد ومكان جنازة وعزاء الفنان الكبير هاني شاكر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وفاة الفنان هاني شاكر
قرار عاجل من "الأعلى للإعلام" بشأن ضياء العوضي: منع نشر وتداول فيديوهاته
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة