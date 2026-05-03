كشف النجم أحمد العوضي عن مقطع فيديو ، أثناء تحية عدد من جمهوره الشباب والأطفال الذين تواجدوا داخل إحدى سيارات الميكروباص أثناء سيره على الطريق الدائري.

ونشر العوضي مقطع الفيديو عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، والذي ظهر فيه عدد من الشباب والأطفال وهم يلوحون للعوضي من داخل السيارة، ويقومون بتصويره بهواتفهم،

ولم يتجاهل العوضي الموقف، حيث بادلهم التحية بابتسامة واضحة، لتنهال التعليقات على الفيديو عبر "انستجرام"، وجاءت كالتالي: "تسلم يا جدع"، "نجم طول عمرك"، "أبيض على الأبيض يا فنان"، "نجم النجوم".

ووضع العوضي تعليقًا على الفيديو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، "حب على الدائري".

أعمال أحمد العوضي في رمضان 2026

قدم العوضي في رمضان 2026 مسلسل "علي كلاي" بطولة درة، بيومي فؤاد، يارا السكري، محمود البزاوي، وآخرين، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام.

تفاصيل فيلم شمشون ودليلة

ويعود النجم أحمد العوضي للظهور مجددًا في فيلم "شمشون ودليلة"، قصة محمود حمدان، إخراج رؤوف السيد، بطولة أحمد العوضي، مي عمر، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والأكشن.

وظهر أحمد العوضي في السينما عن طريق فيلم "الإسكندراني، للمخرج خالد يوسف، بطولة بيومي فؤاد، زينة، حسين فهمي، محمود حافظ، إلى جانب عدد كبير من الفنانين، عن نص أدبي للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

