كمال عبدالدايم يفوز بذهبية الجامعات في كمال الأجسام

أعلنت جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، فوز الطالب كمال عبدالدايم فتحي إبراهيم، بالفرقة الثانية بقسم الأمن السيبراني، بالمركز الأول والميدالية الذهبية في بطولة الجامعات على مستوى الجمهورية في لعبة كمال الأجسام، في إنجاز رياضي متميز يعكس تفوق طلاب الجامعة في مختلف المجالات.

وأكدت الجامعة أن هذا الفوز يأتي في إطار دعمها المستمر للأنشطة الطلابية، خاصة الرياضية منها، والتي تسهم في بناء شخصية متكاملة للطلاب تجمع بين التفوق الأكاديمي والتميز البدني.

وأعربت الجامعة عن خالص تهانيها للطالب، متمنية له مزيدًا من النجاحات والإنجازات، ومؤكدة حرصها على اكتشاف ورعاية المواهب الشابة في مختلف الأنشطة.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، والدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة، وبإشراف الدكتور أسامة قبيصي، المشرف الأكاديمي للجامعة وعميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة، والأستاذ الدكتور الأمير محمد، وكيل الكلية لشؤون الخدمات والتدريب.

كما أشاد فريق العمل الأكاديمي، الذي يضم الدكتور سيد الفار، منسق برنامج تكنولوجيا علوم البيانات، والدكتورة عبير حسن، منسق برنامج تكنولوجيا الأمن السيبراني، والدكتور سيمون عزت، منسق برنامج تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهذا الإنجاز الذي يعكس روح الإصرار والتميز لدى طلاب الكلية.

واختتمت الجامعة بيانها بالتأكيد على استمرار دعمها الكامل للأنشطة الطلابية، إيمانًا بدورها في إعداد كوادر قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا.