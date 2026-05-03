أعلن البنتاغون أن الولايات المتحدة ستسحب ما يقرب من 5000 جندي من ألمانيا خلال العام المقبل، في الوقت الذي قال فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هذه الخطوة تمثل بداية لتحركات أوسع، ومن شأنها أن تعيد حجم الوجود العسكري الأمريكي إلى المستوى الذي كان قائمًا قبل الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022.

حجم الانتشار في ألمانيا

وبحسب بيانات وزارة الدفاع الأمريكية، بلغ عدد العسكريين الأمريكيين المتمركزين في ألمانيا 36436 فردًا حتى ديسمبر من العام الماضي، ويضع هذا الرقم ألمانيا في المرتبة الثانية عالميًا بعد اليابان من حيث عدد القوات الأمريكية المنتشرة خارج الأراضي الأمريكية.

غموض بشأن وجهة القوات

لم يوضح البنتاغون ما إذا كانت القوات التي سيجري سحبها ستعود إلى الولايات المتحدة أو ستُعاد إلى مواقع انتشار أخرى، كما تقرر إلغاء نشر كتيبة مدفعية بعيدة المدى كان مقررًا إرسالها في وقت لاحق من هذا العام، وهو ما يحرم ألمانيا من قدرة صاروخية مهمة.

تعزيزات ما بعد حرب أوكرانيا

يذكر أن الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وافق في فبراير 2022 على نشر 7000 جندي أمريكي إضافي في ألمانيا، وذلك بعد أيام من الغزو الروسي لأوكرانيا، وجاء القرار آنذاك في إطار تعزيز الانتشار العسكري الأمريكي في أوروبا مع تصاعد التوترات الأمنية.

بلغ الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا أعلى مستوياته خلال الحرب الباردة، حين كان نحو 250 ألف فرد متمركزين في ألمانيا الغربية. وشكلت البلاد آنذاك محورًا رئيسيًا في الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية داخل القارة الأوروبية.

انتشار واسع في دول أوروبية أخرى

تشمل الدول الأوروبية الأخرى التي تضم أعدادًا كبيرة من القوات الأمريكية إيطاليا، حيث يوجد أكثر من 12 ألف فرد، إلى جانب المملكة المتحدة التي تستضيف ما يزيد قليلًا على 10 آلاف عسكري أمريكي ضمن منشآت عسكرية متعددة.

وضع القوات في إسبانيا

يوجد أيضًا ما يقرب من 4000 جندي أمريكي في إسبانيا، وكان دونالد ترامب قد هدد بسحبهم بسبب رفض الحكومة الإسبانية السماح باستخدام القواعد الموجودة هناك في الحرب مع إيران.

دور أوروبي في أزمات الشرق الأوسط

إلى جانب دورها الأساسي خلال الحرب الباردة، لعبت المنشآت العسكرية الأمريكية في أوروبا أدوارًا مهمة في عدد من الأزمات التي شهدها الشرق الأوسط، وقد وفرت هذه القواعد دعمًا لوجستيًا وعملياتيًا للعمليات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

أبرز القواعد العسكرية

تستضيف الدول الأوروبية عددًا من القواعد الجوية والبحرية المهمة، من بينها قاعدة في ألمانيا، وقاعدتين في المملكة المتحدة، وقاعدة في إيطاليا، وواحدة في جزر الأزور البرتغالية.