التعليم تحسم الجدل: لا تعديل في نظام البكالوريا المصرية حتى الآن

كتب : أحمد الجندي

11:35 ص 03/05/2026

وزارة التربية والتعليم

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نظام البكالوريا المصرية، الذي تم تطبيقه مؤخرًا على طلاب الصف الأول الثانوي، مستمر دون أي تعديل أو تغيير في تفاصيله حتى الآن.

95% من طلاب أولى ثانوي يختارون البكالوريا

أوضحت الوزارة، أن نسبة كبيرة من الطلاب أبدت إقبالًا على النظام الجديد، حيث اختار أكثر من 95% من طلاب الصف الأول الثانوي الالتحاق بنظام البكالوريا بدلًا من الثانوية العامة التقليدية.

ونفت الوزارة ما تم تداوله خلال الفترة الماضية بشأن إدخال تعديلات على هيكل المواد الدراسية، مثل إلزام مواد معينة أو إلغاء أخرى، أو ربط الالتحاق بالكليات بمسارات محددة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة ولم تصدر عنها أي قرارات رسمية بهذا الشأن.

وشددت على أن نظام البكالوريا الحالي مستمر كما هو دون تغيير، داعية الطلاب وأولياء الأمور إلى عدم الانسياق وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية فقط.

البكالوريا المصرية وزارة التعليم الثانوية العامة

