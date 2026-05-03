تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات والحوادث.

حصيلة المخالفات خلال 24 ساعة

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 109.335 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار في مواقف عشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص السائقين وكشف تعاطي المخدرات

كما تم فحص 1251 سائقًا، وتبين إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات خاصة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 474 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

نتائج الفحص بالمناطق المستهدفة

كما تم فحص 157 سائقًا، وتبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا قضائيًا.

كما تم التحفظ على إحدى المركبات لمخالفتها لقوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع.

