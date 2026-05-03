إعلان

الداخلية: ضبط 109 ألف مخالفة و56 حالة تعاطي مخدرات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:25 م 03/05/2026 تعديل في 12:30 م

ضبط 109 ألف مخالفة و56 حالة تعاطي مخدرات

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المرورية المكثفة على جميع الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، بهدف تحقيق الانضباط المروري والحد من المخالفات والحوادث.

حصيلة المخالفات خلال 24 ساعة

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط 109.335 مخالفة مرورية متنوعة، من أبرزها: السير بدون تراخيص، تجاوز السرعة المقررة، الانتظار في مواقف عشوائية، استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

فحص السائقين وكشف تعاطي المخدرات

كما تم فحص 1251 سائقًا، وتبين إيجابية 48 حالة لتعاطي المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

حملات خاصة بالطريق الدائري الإقليمي

وفي إطار الحملات المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، تم ضبط 474 مخالفة مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب بالمخالفة، وعدم الالتزام بشروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

نتائج الفحص بالمناطق المستهدفة

كما تم فحص 157 سائقًا، وتبين إيجابية 8 حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط 9 محكوم عليهم بإجمالي 15 حكمًا قضائيًا.
كما تم التحفظ على إحدى المركبات لمخالفتها لقوانين المرور، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال جميع الوقائع.

اقرأ أيضا: جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها في واقعة ضياء العوضي.. ماذا يعني استخراج الجثمان وكيف تتم إعادة التشريح؟ تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية مخالفات مرورية الطريق الدائري

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة استعدادًا لصلاة الجنازة - صور
زووم

وصول جثمان سهير زكي إلى مسجد الشرطة استعدادًا لصلاة الجنازة - صور
تفاصيل العثور على جثة طالب بجوار صندوق قمامة بمدينة نصر.. غموض وتحركات
حوادث وقضايا

تفاصيل العثور على جثة طالب بجوار صندوق قمامة بمدينة نصر.. غموض وتحركات
التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
مدارس

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
من حقيبة سفر إلى مأوى آمن.. إحباط محاولة تهريب كائنات نادرة بمطار القاهرة
أخبار مصر

من حقيبة سفر إلى مأوى آمن.. إحباط محاولة تهريب كائنات نادرة بمطار القاهرة
العلم والإلحاد.. ماذا جاء في حلقة معز مسعود بالتليفزيون المصري؟
أخبار مصر

العلم والإلحاد.. ماذا جاء في حلقة معز مسعود بالتليفزيون المصري؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة