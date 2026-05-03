تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أكثر من 2 طن دقيق وقضايا إتجار عملات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة ضمن حملات رقابية مكثفة على الأسواق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط كميات من الدقيق

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن (2) طن من الدقيق الأبيض.

مواجهة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي



وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت (4 ملايين جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

