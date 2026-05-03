إعلان

الداخلية: ضبط 2 طن دقيق و4 ملايين جنيه قضايا عملات خلال 24 ساعة

كتب : علاء عمران

12:27 م 03/05/2026 تعديل في 12:28 م

شرطة التموين _أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط أكثر من 2 طن دقيق وقضايا إتجار عملات بقيمة 4 ملايين جنيه خلال 24 ساعة ضمن حملات رقابية مكثفة على الأسواق.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر أو عدم الإعلان عن الأسعار.

ضبط كميات من الدقيق

أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية والحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يزيد عن (2) طن من الدقيق الأبيض.

مواجهة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبي


وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت (4 ملايين جنيه). وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع الوقائع.

اقرأ أيضا:

جريمة داخل شقة المنيب.. حكاية أب أنهى حياة زوجته واستدرج ابنته من الدرس لقتلها

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الداخلية المخابز النقد الأجنبي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إحالة 11 طبيبا وممرضا لمحاكمة تأديبية بتهمة التسبب في وفاة مريض بالقليوبية
حوادث وقضايا

إحالة 11 طبيبا وممرضا لمحاكمة تأديبية بتهمة التسبب في وفاة مريض بالقليوبية
"أخطأ ولكن".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن معاقبة السعيد
رياضة محلية

"أخطأ ولكن".. نجم الزمالك السابق يوجه رسالة قوية بشأن معاقبة السعيد
سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء
رياضة محلية

سيناريو تتويج الزمالك بالدوري ليلة الثلاثاء
العلم والإلحاد.. ماذا جاء في حلقة معز مسعود بالتليفزيون المصري؟
أخبار مصر

العلم والإلحاد.. ماذا جاء في حلقة معز مسعود بالتليفزيون المصري؟
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
أخبار مصر

السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

التعليم تصدر تعليمات جديدة للامتحانات.. 3 نماذج والتزام كامل بالكتاب المدرسي
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة