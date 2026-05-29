بعد انتهاء مراسم الدفن.. أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته

كتب : منى الموجي

03:40 م 29/05/2026
    جنازة والدة الفنان أحمد حلمي (16)
    جنازة والدة الفنان أحمد حلمي (11)
    جنازة والدة الفنان أحمد حلمي (3)
    جنازة والدة الفنان أحمد حلمي (15)
    جنازة والدة الفنان أحمد حلمي (21)
    أحمد حلمي ووالدته 1
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (1)
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (2)
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (3)
    جنازة والدة الفنان أحمد حلمي (23)

أكد النجم أحمد حلمي أنه استقبل العزاء في والدته التي رحلت عن عالمنا فجر اليوم الجمعة 29 مايو والموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، على المقابر بعد انتهاء مراسم الدفن، موضحا أنه لن يقيم عزاء آخر.

أحمد حلمي يستقبل العزاء في والدته على المقابر

ونشر حلمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، أول منشور له بعد وفاة والدته، وكان عبارة عن صورة كُتب عليها: "إنا لله وإنا إليه راجعون. انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدتي الغالية سمية محمد فريد الجندي، وقد تم تلقي العزاء بالمقابر ولا يوجد عزاء آخر. نسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة".

وخرجت جنازة الراحلة من مسجد ناصر في مدينة بنها بعد أداء صلاة الجنازة عليها.

أحمد حلمي يوضح حقيقة إقامة عزاء لوالدته

لحظة وصول منى زكي جنازة حماتها

التقطت عدسات الكاميرات لحظة وصول النجمة منى زكي بصحبة ابنتها لي لي أحمد حلمي إلى المسجد، وكذلك أثناء خروجها عقب أداء صلاة الجنازة استعدادا للذهاب إلى المقابر.

وخرج جثمان والدة حلمي من مستشفى دار الطب بمدينة بنها بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتسلميه إلى الأسرة، ومن المقرر أن يتم دفن الراحلة في مقابر الشموت بمدينة بنها.

