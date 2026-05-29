نجم مسلسل "يوميات ونيس" يكشف عن تعرضه لوعكة صحية ويطلب من جمهوره الدعاء

كتب : مروان الطيب

06:28 م 29/05/2026

سامح صفوت

كشف الفنان سامح صفوت أحد نجوم مسلسل "يوميات ونيس" صاحب شخصية "عز الدين" أحد أبناء "ونيس" الفنان الكبير محمد صبحي ضمن أحداث المسلسل، عن تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، أوضح تفاصيلها عبر منشور على حسابه "فيسبوك".

وكتبت الصفحة الرسمية للفنان سامح صفوت: "رجاء يا جماعة الأستاذ سامح صفوت تعبان جدا جدا من بعد صلاة العيد، أطلب منكم الدعاء له بظهر الغيب بالشفاء العاجل وأن يرفع عنه هذه الشدة و هذا البلاء".

وتابع: "أن العبد إذا دعا لأخيه بظهر الغيب وكّل الله به ملكاً يقول آمين ولك بمثله، محبتكم ودعواتكم هي أكبر دافع له لتجاوز هذه المحنة، فدعوة الغريب مستجابة، تذكروه بالدعاء وجمعة مباركة".

كواليس برنامج "سر الصنعة"

يقدم الفنان سامح صفوت برنامجا بعنوان "سر الصنعة" عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ويقوم من خلاله بلقاء العديد من الشخصيات المؤثرة في مجالاتها، والحديث معهم عن تفاصيل علمهم وكيفية تأثيرها على المجتمع.

اخر مشاركات سامح صفوت الفنية

كانت آخر مشاركات سامح صفوت الفنية بظهوره كضيف شرف في مسلسل "الكينج" بطولة الفنان محمد إمام وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2026.
تدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار الدراما الشعبية، إذ يواجه صاحب ورشة ﻹصلاح السيارات، الكثير من العقبات في حياته، ويتعرض لمواقف غريبة، تضعه في صراع بين الخير والشر.
وشارك ببطولة المسلسل كل من ميرنا جميل، عمرو عبد الجليل، حنان مطاعو، سامي مغاوري، تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل.

