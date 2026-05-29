أعرب الفنان أحمد عز عن سعادته الكبيرة بالتواجد في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، خلال الاحتفال بعرض فيلم "7Dogs" في سينمات السعودية ثانٍ أيام عيد الأضحى.

وقال "عز" في مقطع فيديو نشره المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن الاستقبال الجماهيري الضخم يعكس حجم الدعم والحب الذي يحظى به الفيلم السينمائي من الجمهور العربي.

وأضاف عز على هامش عرض الفيلم: "كل سنة وأنتوا طيبين، وسعيد جدًا إني موجود في جدة وسط أهلي وناسي في السعودية، وبشكر الجمهور على الاستقبال الرائع والنجاح الكبير اللي حققه الفيلم".

وأضاف أن النجاح الضخم لفيلم "7 Dogs" جاء نتيجة تخطيط وعمل كبير منذ اللحظة الأولى، مشيدًا بالدور الذي به المستشار تركي آل الشيخ، بداية من فكرة العمل وحتى تنفيذه، إلى جانب التعاون مع مجموعة من كبار المخرجين وصناع السينما.

وأشار إلى أن السينما العربية قادرة على الوصول لمستويات عالمية وتحقيق نجاحات أكبر، خاصة بعد الأرقام القياسية التي حققها "7 Dogs"، مبديًا سعادته بتقديم فيلمي "ولاد رزق 3" ، و"7Dogs"، برعاية وإنتاج هيئة الترفيه السعودية، موجها الشكر لكل صناع العمل وزملائه على المجهود الكبير والدعم المستمر.

وتابع، قائلًا: "فيلم 7Dogs كسر أرقام ولاد رزق وفخور أن الفيلمين كانوا برعاية وإنتاج هيئة الترفية السعودية وأشكرهم على المجهود والدعم الكبير، ونجاح فيلم 7Dogs بهذا الشكل الضخم ناتج عن تخطيط من المستشار تركي آل الشيخ".

رقم تاريخي لفيلم 7Dogs

حقق فيلم 7Dogs انطلاقة تاريخية قوية في أول أيام عرضه ضمن موسم عيد الأضحى، بعدما نجح في تحطيم العديد من الأرقام القياسية داخل السينما العربية، وسط إقبال جماهيري ضخم على دور العرض في مختلف الدول العربية.

ونجح فيلم 7Dogs في تحقيق حجم مبيعات تذاكر وصلت إلى 268,900 ألف دولار، ليصبح الأعلى مبيعًا للتذاكر في العالم العربي.

كما سجل الفيلم إيرادات بلغت 708,835 ألف دولار في أول يوم عرض داخل المملكة العربية السعودية، بينما حقق في مصر 482,421 ألف دولار، ليُسجل بذلك أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية.

يشارك ببطولة فيلم "7 Dogs" نخبة من ألمع نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية هم الفنان كريم عبد العزيز، الفنان أحمد عز، النجمة الإيطالية العالمية مونيكا بيلوتشي، الفنان السعودي ناصر القصبي، نجم بوليوود سلمان خان، والفيلم من قصة المستشار تركي آل الشيخ.

