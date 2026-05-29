استقبل مسجد ناصر في مدينة بنها بمحافظة القليوبية جثمان والدة النجم أحمد حلمي لأداء صلاة الجنازة عليها، إذ رحلت عن عالمنا فجر اليوم الجمعة 29 مايو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بعد مرورها بأزمة صحية.

جنازة والدة أحمد حلمي

وخرج جثمان والدة حلمي من مستشفى دار الطب بمدينة بنها بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتسلميه إلى الأسرة، ومن المقرر أن يتم دفن الراحلة في مقابر الشموت بمدينة بنها، ويستقبل الفنان أحمد حلمي وأسرة الراحلة العزاء على المقابر.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لـ أحمد حلمي كان خلال حضوره العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والذي أقيم قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

آخر مشاركات أحمد حلمي الفنية

أحمد حلمي شارك كضيف شرف في فيلم الست بطولة زوجته النجمة منى زكي والذي يحكي سيرة "كوكب الشرق" و"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، سيناريو وحوار أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وتم طرحه مؤخرًا للعرض على منصة شاهد VIP، كما ينتظر طرح أحدث أفلامه "أضعف خلقه" والذي يجمعه بالنجمة هند صبري، تأليف وإخراج عمر هلال.

