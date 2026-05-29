فيديو.. تشييع جنازة والدة أحمد حلمي من مسجد ناصر في بنها

كتب : منى الموجي

01:48 م 29/05/2026 تعديل في 02:04 م
    خروج جثمان والدة الفنان أحمد حلمي من المستشفى دار الطب ببنها
    أحمد حلمي وولدته
    النجم أحمد حلمي
    أحمد حلمي في فيلم الست

استقبل مسجد ناصر في مدينة بنها بمحافظة القليوبية جثمان والدة النجم أحمد حلمي لأداء صلاة الجنازة عليها، إذ رحلت عن عالمنا فجر اليوم الجمعة 29 مايو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بعد مرورها بأزمة صحية.

وخرج جثمان والدة حلمي من مستشفى دار الطب بمدينة بنها بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتسلميه إلى الأسرة، ومن المقرر أن يتم دفن الراحلة في مقابر الشموت بمدينة بنها، ويستقبل الفنان أحمد حلمي وأسرة الراحلة العزاء على المقابر.

جدير بالذكر أن أحدث ظهور لـ أحمد حلمي كان خلال حضوره العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs بطولة النجم كريم عبدالعزيز، والذي أقيم قبل أيام من عيد الأضحى المبارك.

أحمد حلمي شارك كضيف شرف في فيلم الست بطولة زوجته النجمة منى زكي والذي يحكي سيرة "كوكب الشرق" و"سيدة الغناء العربي" أم كلثوم، سيناريو وحوار أحمد مراد، إخراج مروان حامد، وتم طرحه مؤخرًا للعرض على منصة شاهد VIP، كما ينتظر طرح أحدث أفلامه "أضعف خلقه" والذي يجمعه بالنجمة هند صبري، تأليف وإخراج عمر هلال.

