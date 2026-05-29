منى زكي تشارك في تشييع جنازة والدة زوجها أحمد حلمي بمدينة بنها

كتب : مصراوي

02:18 م 29/05/2026
    منى زكي في جنازة والدة زوجها أحمد حلمي
    منى زكي

شاركت النجمة منى زكي في تشييع جنازة حماتها، والدة زوجها النجم أحمد حلمي، والتي غادرت عالمنا فجر اليوم الجمعة 29 مايو، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، بعد مرورها بأزمة صحية.

وخرجت جنازة الراحلة من مسجد ناصر في مدينة بنها بعد أداء صلاة الجنازة عليها.

لحظة وصول منى زكي جنازة حماتها

التقطت عدسات الكاميرات لحظة وصول منى بصحبة ابنتها لي لي أحمد حلمي إلى المسجد، وكذلك أثناء خروجها عقب أداء صلاة الجنازة استعدادا للذهاب إلى المقابر.

وخرج جثمان والدة حلمي من مستشفى دار الطب بمدينة بنها بعد الانتهاء من الإجراءات الرسمية الخاصة بتسلميه إلى الأسرة، ومن المقرر أن يتم دفن الراحلة في مقابر الشموت بمدينة بنها.

فيلم الست

جدير بالذكر أن منى زكي يُعرض لها حاليا على منصة شاهد VIP فيلم الست والذي تم طرحه في دور العرض السينمائي نهاية عام 2025، سيناريو وحوار أحمد مراد، إخراج مروان حامد، بطولة مجموعة كبيرة من نجوم الفن، ويحكي سيرة "سيدة الغناء العربي" أم كلثوم.

