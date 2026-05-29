إنجي علي تنعى والدة أحمد حلمي.. وتدعو لها: ربنا يرحمها ويغفر لها

كتب : منى الموجي

02:40 م 29/05/2026
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (1)
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (2)
    ظهور مؤثر لـ منى زكي وابنتها في جنازة والدة أحمد حلمي ببنها (3)
    منى زكي تصل جنازة والدة زوجها أحمد حلمي
    منى زكي في جنازة والدة زوجها أحمد حلمي
    الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته (4)
    الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته (3)
    الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته (1)
    الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته (2)
    الحزن يسيطر على أحمد حلمي قبل جنازة والدته (5)

شاركت المذيعة والفنانة إنجي علي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمع النجم أحمد حلمي بوالدته، والتي غادرت عالمنا فجر اليوم الجمعة 29 مايو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

ونعت إنجي الراحلة، وعلقت على الصورة "أتقدم بخالص التعازي لأحمد ولكل أفراد الأسرة، في وفاة والدة الفنان أحمد حلمي. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. ربنا يصبر قلبك يا أحمد البقاء والدوام لله وحده. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وشيّع أحمد حلمي جنازة والدته عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد ناصر في مدينة بنها، وشهدت الجنازة تواجد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، كما تواجدت زوجته النجمة منى زكي للمشاركة في وداع حماتها وكذلك ابنتهما لي لي.

