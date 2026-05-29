شاركت المذيعة والفنانة إنجي علي جمهورها ومتابعي حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، صورة تجمع النجم أحمد حلمي بوالدته، والتي غادرت عالمنا فجر اليوم الجمعة 29 مايو، الموافق ثالث أيام عيد الأضحى المبارك.

إنجي علي تنعى والدة أحمد حلمي

ونعت إنجي الراحلة، وعلقت على الصورة "أتقدم بخالص التعازي لأحمد ولكل أفراد الأسرة، في وفاة والدة الفنان أحمد حلمي. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته. ربنا يصبر قلبك يا أحمد البقاء والدوام لله وحده. إنا لله وإنا إليه راجعون".

جنازة والدة أحمد حلمي

وشيّع أحمد حلمي جنازة والدته عقب صلاة الجمعة اليوم، من مسجد ناصر في مدينة بنها، وشهدت الجنازة تواجد الأسرة وعدد من الأصدقاء المقربين، كما تواجدت زوجته النجمة منى زكي للمشاركة في وداع حماتها وكذلك ابنتهما لي لي.

