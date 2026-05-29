كشفت الفنانة ياسمين صبري عن أدائها مناسك الحج، ونشرت صورا من كواليس رحلتها عبر صفحته على "انستجرام".

ظهرت ياسمين صبري في الصور وهي تؤدي مناسك الحج مع عدد من الأصدقاء وكتبت: "الحمد لله رب العالمين".

وحازت الصور على اعجاب ومباركة جمهورها ومتابعيها وعلقوا: "اللهم تقبل، القلوب الصافية والأرواح الجميلة، تقبل الله حجك يا ياسمين".

اخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما

كانت آخر مشاركات ياسمين صبري على شاشة السينما بفيلم "المشروع X" عام 2025، بطولة النجم كريم عبد العزيز.

تدور أحداث الفيلم حول عالم آثار يعمل على مشروع متعلق بالطاقة في غرفة سرية بالهرم الأكبر، ليدخل بعدها في صراع مع منظمة دولية غامضة تحاول إخفاء المعلومات التي يبحث عنها، ويتقاطع طريقه مع عدة أشخاص يستعين بهم خلال رحلته التي تمتد في أكثر من دولة، بينما يحاول إصلاح حياته المضطربة وعلاقته مع ابنته.

أفلام تنتظر عرضها ياسمين صبري قريبا

تشارك ياسمين صبري بعدد من الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة منها فيلم "مطلوب عائليا".

ويشاركها البطولة مجموعة من النجوم هم كريم محمود عبد العزيز، مصطفى غريب، تأليف شريف الليثي،إخراج معتز التوني.

