استعادت الفنانة هدى الإتربي كواليس حضورها فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، ونشرت مقطع فيديو من الكواليس عبر صفحتها على "انستجرام".

ظهرت هدى الإتربي في الفيديو وهي تستعد لحضور إحدى الفعاليات وكتبت: "كان ولحظات ما وراء الكواليس".

هدى الإتربي تشارك في مسلسل "مناعة" في رمضان 2026

شاركت هدى الإتربي، الفنانة هند صبري بطولة مسلسل "مناعة" وسط كوكبة من نجوم الدراما التلفزيونية هم خالد سليم، كريم قاسم، أحمد خالد صالح، قصة عباس أبو الحسن، إخراج حسين المنباوي.

تدور أحداث المسلسل حول غرام التي تجد نفسها وحيدة مع ثلاثة أطفال بعد مقتل زوجها الذي كان يعمل في تجارة المخدرات، فتوافق سرًا على زرع المخدرات داخل المقابر. ما يبدأ كمحاولة للبقاء يتحول إلى صعود خطير في عالم المخدرات، إلى أن تصبح ست الحُسن وقائدة شبكة إجرامية قوية. لكن مع تحرّك السلطات، ينهار نفوذ غرام وتُجبر على مواجهة العدالة وعواقب اختياراتها.

أعمال تنتظر عرضها هدى الإتربي قريبا

تشارك الفنانة هدى الإتربي بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "بيج رامي" بطولة الفنان رامز جلال.

ويشاركهما البطولة كل من محمد أنور، نسرين أمين، محمود حافظ، تأليف مصطفى عمر وفاروق هاشم، إخراج محمود كريم.

كما تشارك بفيلم "101 مطافي" وسط مجموعة من نجوم السينما المصرية هم محمد عبدالرحمن، أوس أوس، بيومي فؤاد، تأليف ضياء محمد، إخراج محمد أمين.

