نفت مصادر مقربة من سفير الأغنية الخليجية المطرب الكبير عبدالله الرويشد، شائعة وفاته مؤكدة أن حالته الصحية تتحسن، ولا صحة لما تم تداولها خلال الساعات الماضية.

شائعة وفاة عبدالله الرويشد

ونقلت صحف كويتية وكذلك صحيفة عكاظ عن مصادر مقربة من الرويشد، نفي الشائعة، مؤكدين أن حالته الصحية مستقرة ويستكمل برنامج العلاج الطبيعي الخاص به بشكل دائم، ولم يعان خلال الفترة الماضية من أي مضاعفات صحية.

وأكدت المصادر لـ"عكاظ" أن عبدالله الرويشد ظهر في الفترة الأخيرة بين عدد من أصدقائه وفي مناسبات عائلية وفنية محدودة.

شائعة وفاة عبدالله الرويشد تثير قلق جمهوره

أثارت الشائعة قلق جمهور عبدالله الرويشد، وأعلنوا استيائهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن بين تعليقاتهم: "الفنان عبدالله الرويشد بخير ولله الحمد، وما يتم تداوله عن وفاته مجرد إشاعة مغرضة لا أساس لها من الصحة. نسأل الله أن يديم عليه الصحة والعافية، وأن يحفظ الجميع من الشائعات والأخبار غير الصحيحة"، "هذه إشاعة"، "أخبار كاذبة"، "إذا إشاعة خافوا الله وماله داعي للكذب"، "لو صحيح، كنا سمعنا من شركته روتانا وسوتله نعي. وزملائه الفنانين ينعونه".

كانت حفلات فبراير الكويت شهدت إقامة حفل بعنوان ليلة الوفاء الكبير لتكريم سفير الأغنية الخليجية بمشاركة ألمع نجوم الفن في الوطن العربي، وتعليقا على تلك الليلة كتب الرويشد عبر حسابه الرسمي على موقع X: "شكرا لكل حبايبي أسعدتوني ويعطيكم العافية جميعا".

كان المطرب عبدالله الرويشد تعرض قبل عدة أشهر لأزمة صحية استدعت سفره إلى الخارج لتلقي العلاج.

