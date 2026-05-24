أعلنت الشركة المنتجة لمسرحية "متصغروناش"، التي يقوم ببطولتها النجم أكرم حسني، عن قرار جديد بشأن عرضها في موسم عيد الأضحى، على مسرح "تياترو أركان".

وكشفت الشركة عن طرح تذاكر جديدة بعد بيع جميع تذاكر عروض المسرحية التي تقام على مدار أيام عيد الأضحى، إذ تُعرض في الفترة من 27 إلى 30 مايو.

أسعار تذاكر مسرحية "متصغروناش"

وجاءت أسعار التذاكر الإضافية التي طُرحت كالتالي: 500 و750 و2000 جنيه.

ويقوم أكرم حسني ببطولة المسرحية بمشاركة النجوم بيومي فؤاد، وآية سماحة، وحمدي الميرغني، إلى جانب النجمة الشابة آية عبد الرازق، وهي من تأليف ضياء محمد، وإخراج وليد طلعت.

قضايا تطارد بيومي فؤاد

ويشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة المسرحية، بالتزامن مع عقد جلسات نظر 4 قضايا نفقة أقامتها ضده طليقته أمام محكمة الأسرة.

وطالبت طليقة بيومي فؤاد في أربع دعاوى أقامتها، بنفقة طفلهما، والمدرسة، والمسكن، والحضانة، مؤكدة أن محاولات تسوية النزاع ودياً قد فشلت.

