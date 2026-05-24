إعلان

بعد نفاد تذاكرها.. قرار جديد بشأن عرض مسرحية "متصغروناش" في عيد الأضحى

كتب : مصطفى حمزة

01:42 م 24/05/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    من الاعلان عن طرح التذاكر الجديدة
  • عرض 3 صورة
    من اعلان بيع التذاكر بالكامل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الشركة المنتجة لمسرحية "متصغروناش"، التي يقوم ببطولتها النجم أكرم حسني، عن قرار جديد بشأن عرضها في موسم عيد الأضحى، على مسرح "تياترو أركان".

وكشفت الشركة عن طرح تذاكر جديدة بعد بيع جميع تذاكر عروض المسرحية التي تقام على مدار أيام عيد الأضحى، إذ تُعرض في الفترة من 27 إلى 30 مايو.

أسعار تذاكر مسرحية "متصغروناش"

وجاءت أسعار التذاكر الإضافية التي طُرحت كالتالي: 500 و750 و2000 جنيه.

ويقوم أكرم حسني ببطولة المسرحية بمشاركة النجوم بيومي فؤاد، وآية سماحة، وحمدي الميرغني، إلى جانب النجمة الشابة آية عبد الرازق، وهي من تأليف ضياء محمد، وإخراج وليد طلعت.

قضايا تطارد بيومي فؤاد

ويشارك الفنان بيومي فؤاد في بطولة المسرحية، بالتزامن مع عقد جلسات نظر 4 قضايا نفقة أقامتها ضده طليقته أمام محكمة الأسرة.

وطالبت طليقة بيومي فؤاد في أربع دعاوى أقامتها، بنفقة طفلهما، والمدرسة، والمسكن، والحضانة، مؤكدة أن محاولات تسوية النزاع ودياً قد فشلت.

أقرا ايضا
بعد ظهورهما سويًا.. أنغام تتصدر مؤشرات البحث على جوجل

"ذبحة وشريان مسدود بنسبة 99%".. أزمات محمد ثروت الصحية قبل جراحة المرارة

بيومي فؤاد أكرم حسني آية سماحة حمدي الميرغني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم
أخبار المحافظات

بورصة الأضاحي في أسيوط.. البقري بـ 190 جنيهاً والخراف تُسجل 240 للقائم
30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
مدارس

30% في كل مادة.. التعليم توضح شروط النجاح في الإعدادية
أفشة يودع الاتحاد السكندري : فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي
رياضة محلية

أفشة يودع الاتحاد السكندري : فترة قصيرة لكن هتفضل محفورة في قلبي
مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
رياضة محلية

مجانًا للجماهير.. قرار هام بشأن مباراة مصر وروسيا استعدادًا لكأس العالم
الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية
حوادث وقضايا

الداخلية تكشف ملابسات واقعة التحرش بفتاة داخل ميكروباص في الإسكندرية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

هبوط كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه.. فما الأسباب؟
الشعاب المرجانية ظهرت.. انحسار البحر بشواطئ جنوب سيناء 30 مترًا