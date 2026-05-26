الإحصاء السعودية: إجمالي عدد الحجاج يتجاوز 1.7 مليون

كتب : محمود الطوخي

06:33 م 26/05/2026

جبل عرفات

أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية اليوم، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ مليون و707 آلاف و301 حاج وحاجة، منهم مليون و546 ألفا و655 حاجا وحاجة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160 ألفا و646 حاجا وحاجة، من المواطنين والمقيمين.

"مؤشرات دقيقة" في أعداد الحجاج الذكور والإناث

وبينت الهيئة في نتائجها الإحصائية لحج هذا العام، أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893 ألفا و396 حاجا، بينما بلغ عدد الحاجات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 813 ألفا و905 حاجات.

"منافذ القدوم" ضمن إحصاءات أعداد الحجاج

وحول إحصاءات القادمين من خارج المملكة، أوضحت الهيئة طرق قدومهم، حيث وصل مليون و485 ألفا و729 حاجا وحاجة عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 54 ألفا و429 حاجا وحاجة عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6497 حاجا وحاجة.

"نموذج موحد" لحصر أعداد الحجاج

واعتمدت الهيئة العامة للإحصاء في إصدار البيانات والمؤشرات الإحصائية لموسم حج عام 1447هـ 2026م على بيانات السجلات الإدارية من وزارة الداخلية بوصفها المصدر الرئيس للبيانات، لتوفير بيانات سجلية عالية الدقة والموثوقية لإحصاءات أعداد الحجاج وفق نموذج موحد يشمل عددًا من العناصر؛ امتدادًا للنهج الإحصائي المتبع خلال الأعوام الستة الماضية.

