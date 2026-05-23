إعلان

بينهم منى زكي وأحمد حلمي.. 17 صورة لثنائيات بالعرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

كتب : منى الموجي

12:48 م 23/05/2026 تعديل في 03:16 م
  • عرض 17 صورة
  • عرض 17 صورة
    دينا محسن وشريف حسني
  • عرض 17 صورة
    شريف حسني ودينا محسن
  • عرض 17 صورة
    كريم عبدالعزيز مع زوجته ١
  • عرض 17 صورة
    أحمد حلمي مع منى زكي
  • عرض 17 صورة
    حمدي الميرغني وإسراء عبدالفتاح
  • عرض 17 صورة
    كريم عبدالعزيز مع زوجته
  • عرض 17 صورة
    كريم عبدالعزيز وزوجته بالعرض الخاص لفيلم سفن دوجز
  • عرض 17 صورة
    كريم عبدالعزيز وزوجته
  • عرض 17 صورة
    كريم عبدالعزيز وزوجته[1]
  • عرض 17 صورة
    ماجد المصري وزوجته
  • عرض 17 صورة
    محمد ثروت ومنى جمال
  • عرض 17 صورة
    منى جمال ومحمد ثروت
  • عرض 17 صورة
    هاني رمزي مع زوجته
  • عرض 17 صورة
    منى زكي وأحمد حلمي
  • عرض 17 صورة
    هاني رمزي
  • عرض 17 صورة
    محمد سامي ومي عمر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شهدت السجادة الوردي للعرض الخاص لـ فيلم 7Dogs تواجد عدد كبير من ثنائيات الوسط الفني، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام.

أبرز حضور عرض فيلم 7Dogs من ثنائيات الوسط الفني

وكان من بين أبرز الثنائيات: بطل العمل النجم كريم عبدالعزيز والذي حضر مع زوجته، النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، كما تواجد المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، الفنان محمد ثروت وزوجته الفنانة منى جمال، الفنان هاني رمزي وزوجته، الفنانة دينا محسن (ويزو) وزوجها الفنان شريف حسني، الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.

تفاصيل العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

وأقيم مساء أمس الجمعة 22 مايو العرض الخاص بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: "الهضبة" عمرو دياب، أنغام، إلهام شاهين، يسرا، إسعاد يونس، المنتج جمال العدل، ليلى علوي، شيكو، يوسف الشريف، المخرج محمد دياب، المخرج خالد دياب، الكاتب صلاح الجهيني، الكاتب محمد الدباح، فيفي عبده.

اقرأ أيضا

بالصور| حضور العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs يلتقطون الصور مع كلبين على السجادة الوردي

عربة كشري وسر الـ بينك ليدي في العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

فيلم 7Dogs أحمد حلمي منى زكي كريم عبدالعزيز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

آي صاغة: الفجوة بين تسعير الذهب عالميا ومحليا ترتفع إلى 132 جنيها
اقتصاد

آي صاغة: الفجوة بين تسعير الذهب عالميا ومحليا ترتفع إلى 132 جنيها
إسرائيل تعلن "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لعودة الحرب مع إيران
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن "حالة تأهب قصوى" تحسبًا لعودة الحرب مع إيران
شنق "حُمص" وعاش مع جثته 60 يومًا تحت السرير.. جريمة هزت الجيزة (قرار الجنايات)
حوادث وقضايا

شنق "حُمص" وعاش مع جثته 60 يومًا تحت السرير.. جريمة هزت الجيزة (قرار الجنايات)
شفرات على حجر جَبَلي.. "مصراوي" يعيش يوماً مع أقدم عائلة لـ"سَن السواطير"
أخبار المحافظات

شفرات على حجر جَبَلي.. "مصراوي" يعيش يوماً مع أقدم عائلة لـ"سَن السواطير"
كان دراعي اليمين.. والد طفل حمام سباحة المنوفية يروي الساعات الأخيرة قبل
أخبار المحافظات

كان دراعي اليمين.. والد طفل حمام سباحة المنوفية يروي الساعات الأخيرة قبل

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان