شهدت السجادة الوردي للعرض الخاص لـ فيلم 7Dogs تواجد عدد كبير من ثنائيات الوسط الفني، والذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدسات كاميرات وسائل الإعلام.

أبرز حضور عرض فيلم 7Dogs من ثنائيات الوسط الفني

وكان من بين أبرز الثنائيات: بطل العمل النجم كريم عبدالعزيز والذي حضر مع زوجته، النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي، كما تواجد المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر، الفنان ماجد المصري وزوجته رانيا أبو النصر، الفنان محمد ثروت وزوجته الفنانة منى جمال، الفنان هاني رمزي وزوجته، الفنانة دينا محسن (ويزو) وزوجها الفنان شريف حسني، الفنان حمدي الميرغني وزوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح.

تفاصيل العرض الخاص لـ فيلم 7Dogs

وأقيم مساء أمس الجمعة 22 مايو العرض الخاص بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، بينهم: "الهضبة" عمرو دياب، أنغام، إلهام شاهين، يسرا، إسعاد يونس، المنتج جمال العدل، ليلى علوي، شيكو، يوسف الشريف، المخرج محمد دياب، المخرج خالد دياب، الكاتب صلاح الجهيني، الكاتب محمد الدباح، فيفي عبده.

