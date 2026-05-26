إعلان

تعرف على القائمة النهائية للجان تحكيم الدورة الـ 26 لمهرجان روتردام للفيلم العربي

كتب : منال الجيوشي

04:09 م 26/05/2026

مهرجان روتردام للفيلم العربي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للجان التحكيم الثلاث، لمسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

وتعقد الدورة الـ 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، وسينال الفائزون فيها جوائز الصقر الذهبي والفضي والبرونزي.


لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وهي كبرى مسابقات المهرجان، المخرج والمنتج المصري خالد يوسف رئيساً للجنة، إلى جانب النجمة والممثلة السورية ديما قندلفت، والمخرجة والمنتجة التونسية إيمان بن حسين.

لجنة تحكيم مسابقة الأقلام الوثائقية

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، فتضم المنتجة الأردنية سوسن دروزة رئيسة للجنة، وعضوية المخرج التونسي الهولندي منجي فرحاني، والمخرج والصحفي الفلسطيني الأردني منتصر مرعي.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الكاتبة والشاعرة التونسية الهولندية لمياء المقدم رئيسة للجنة، وعضوية الممثل المصري أحمد فتحي، والمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة.

اقرأ أيضا

صورة من الأراضي المقدسة.. ياسمين عبدالعزيز تؤدي فريضة الحج

درة وأحمد حاتم ومحمد هنيدي وتامر عاشور.. نجوم الفن يؤدون مناسك الحج في الأراضي المقدسة

مهرجان روتردام خالد يوسف ديما قندلفت

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
علاقات

مفاجأة.. صاحب «إيجيبت كدا كدا» يكشف هويته بصورة من البطاقة الصحية
أجواء ربيعية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
أخبار مصر

أجواء ربيعية وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)
أخبار

لا يُفتح إلا مرة في العام.. ماذا تعرف عن مسجد نمرة؟ (فيديو)

عادة خطيرة في الطهي خلال أيام العيد قد ترفع الكوليسترول والدهون .. احذرها
نصائح طبية

عادة خطيرة في الطهي خلال أيام العيد قد ترفع الكوليسترول والدهون .. احذرها

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"
زووم

القائمة الكاملة لأفلام ومسرحيات عيد الأضحى على "MBC مصر"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إمام عاشور ومهاجم بيراميدز.. جوميز يفاجئ الفتح السعودي بـ 3 شروط للتجديد
حالة الطقس في أيام عيد الأضحى.. شبورة ورياح وفرص أمطار خفيفة