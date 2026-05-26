كشفت إدارة مهرجان روتردام للفيلم العربي اليوم الثلاثاء، عن القائمة النهائية للجان التحكيم الثلاث، لمسابقات الأفلام الروائية والوثائقية والقصيرة.

وتعقد الدورة الـ 26 من مهرجان روتردام للفيلم العربي، في الفترة من 10 إلى 14 يونيو، وسينال الفائزون فيها جوائز الصقر الذهبي والفضي والبرونزي.



لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية

وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية، وهي كبرى مسابقات المهرجان، المخرج والمنتج المصري خالد يوسف رئيساً للجنة، إلى جانب النجمة والممثلة السورية ديما قندلفت، والمخرجة والمنتجة التونسية إيمان بن حسين.

لجنة تحكيم مسابقة الأقلام الوثائقية

أما لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، فتضم المنتجة الأردنية سوسن دروزة رئيسة للجنة، وعضوية المخرج التونسي الهولندي منجي فرحاني، والمخرج والصحفي الفلسطيني الأردني منتصر مرعي.

لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة

فيما تضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الكاتبة والشاعرة التونسية الهولندية لمياء المقدم رئيسة للجنة، وعضوية الممثل المصري أحمد فتحي، والمخرجة الإماراتية نايلة الخاجة.

