تحدث الفنان عمرو سعد، عن مسيرته الفنية بعد تجربته بفيلم خيانة مشروعة، مؤكدا مشاركته في أعمال فنية ثم استبعاده منها.

عمرو سعد: "المعاناة التي عشتها في صغري جعلتني أشعر بالمسؤولية"

وقال عمرو سعد ببرنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي: "بعد فيلم خيانة مشروعة مع المخرج خالد يوسف، والنجاح الذي تحقق، اعتذرت عن العديد من الأعمال التي عرضت عليا، والمعاناة التي عشتها في صغري جعلتني أشعر بالمسؤولية تجاه الأمانة التي أحملها للناس الذين أنتمي إليهم، وهم من البسطاء".

وتابع سعد: "كنت أفكر في تقديم أعمال بسيطة تحمل صدقا وجهدا حقيقيا، بعيدا عن تقديم محتوى مغشوش، كما أحب التواجد بين الناس في الأماكن الشعبية، لأن ذلك يبقيني قريبا من الواقع، بعيدا عن أجواء مواقع التواصل الاجتماعي".

عمرو سعد: "شاركت في أعمال ثم تم استبعادي منها"

وأوضح: "الإصرار أهم من الموهبة.. رأيت الكثير في مسيرتي، وشاركت في أعمال ثم تم استبعادي منها.. أتحدث عن هذه المعاناة لأن أي مجال ليس سهلا، ويحتاج إلى عمل واجتهاد".

وأضاف عمرو: "لا أحب أن أرى بعض الأجيال الجديدة تعتمد على الدلال، فالحياة شقاء، والإنسان خلق في كبد، ومتعة النجاح لا تكتمل إلا بالمعاناة.. صحيح أن الحظ له دور، لكنه يأتي لمن يسعى إليه، لا لمن ينتظر في بيته".

