يواجه الفنان محمد غنيم أزمة جديدة عقب إصدار نقابة المهن التمثيلية قرارها بإيقاف تصاريح العمل الخاصة به.

وأعلنت نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع محمد غنيم، وإبلاغ شركات الإنتاج بذلك، بسبب منشور له حمل إساءة للسيدات.

إهانة السيدات

بدأت الأزمة عقب نشر محمد غنيم، عبر حسابه في موقع "فيسبوك"، تعليقاً جاء فيه: "أدعو الدولة لعمل شلاتر للستات اللي بيأكلوا كلاب الشارع مع الكلاب ونبقى خلصنا منهم سوا".

وقام الفنان بحذف المنشور المثير للجدل، عقب إصدار نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي القرار الخاص بإيقافه.

تهديد بالقتل وحبس

ودخل الفنان محمد غنيم في نزاع قضائي مع طليقته، وتم القبض عليه لتنفيذ الحكم الصادر ضده بالسجن 3 سنوات "غيابياً"، بعد اتهامه بـ التهديد بقتلها.

وقدم غنيم استئنافاً على الحكم، بعد قضائه 15 يوماً محبوساً على ذمة القضية.

من هو محمد غنيم؟

اسمه بالكامل محمد محمد أبو المعاطي غنيم، وعمره 63 عاما، ومهنته الأصلية طبيب جهاز هضمي وكبد وأمراض سمنة.

دخل محمد غنيم مجال التمثيل في نهاية التسعينيات، بتشجيع من المخرج خالد يوسف، والمنتج كمال منصور.

شارك في أفلام "كف القمر"، و"الرجل الغامض بسلامته".

كان من بين فريق مسلسلات "الأسطورة"، و"البرنس"، و"الهروب"، و"الصياد"، و"أرض النفاق"، و"جعفر العمدة".

وقدم محمد غنيم شخصية "راضي الهواري" في مسلسل "سيد الناس" الذي عُرض في رمضان 2025.

