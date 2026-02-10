خالد يوسف يوجه رسالة لـ محمد سامي بعد إعلانه تصوير مسلسل "قلب شمس"

وجه المخرج خالد يوسف، رسالة للمخرج محمد سامي بعد إعلان عن بدء تصوير مسلسله الجديد "قلب شمس".

ونشر خالد يوسف، ستوري عبر حسابه على انستجرام، وكتب: "أتمنى لأخي وصديقي محمد سامي كل التوفيق في مسلسله الجديد قلب شمس بإذن الله، زي ما كسر الدنيا مخرجًا ومؤلفًا، ويحقق في التمثيل نفس النجاح اللي متعود عليه وأكثر".

كانت منصة يانجو بلاي كشفت عن الصور الأولى من كواليس وتحضيرات مسلسل "قلب شمس" معلنة انطلاق تصوير المشهد الأول من العمل اليوم السبت 7 فبراير في حي المعادي بالقاهرة.

ضمت الصور صناع وفريق مسلسل "قلب شمس"، بينهم: يسرا، محمد سامي، منة فضالي، إنجي المقدم، درة. والعمل يأتي ضمن أحدث إنتاجات يانجو بلاي الدرامية الأصلية، بالتعاون مع شركة Forever Drama للمنتجة مها سليم. مسلسل "قلب شمس" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية الرومانسية ومن المقرر عرضه حصريًا عبر تطبيق يانجو بلاي.