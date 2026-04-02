بعد انتشار أخبار زواجه.. أحمد حاتم يمازح جمهوره بصورة مصنوعة بالـ AI

كتب : نوران أسامة

02:35 م 02/04/2026

أحمد حاتم

مازح الفنان أحمد حاتم جمهوره، ونشر صورة جديدة له مصنوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي "AI"، عبر حسابه الخاص على موقع "فيسبوك"، وظهر خلالها ممسكًا بيد فتاة.

وعلق الجمهور على الصور بتعليقات ساخرة، جاء أبرزها كالتالي: "ده شهر العسل صح؟"، "إيه ده يا فنان؟"، "ده ذكاء اصطناعي أكيد"، "من شهر العسل كمان"، "أيوه بقى"، "حاتم دلوقتي في شهر العسل بما إن فرحه كان امبارح".

وكان أحمد حاتم أثار حالة من الجدل بين جمهوره أمس الأربعاء، بعد تداول صورة له مرتديًا بدلة زفاف، بجانب عروس، نشرها صديقه سيف زهران عبر خاصية "القصص القصيرة" على موقع "إنستجرام"، على أنغام أغنية "أنا العريس".

وظهر حاتم في الصورة بإطلالة أنيقة، مرتديًا بدلة بيضاء مع "بابيون" باللون الأحمر، ما أثار تساؤلات الجمهور حول حقيقة الصورة، وهل تعود لحفل زفاف حقيقي أم أنها مجرد مشهد من عمل فني جديد.

يشارك أحمد حاتم في فيلم "ريد فلاج"، ويشاركه البطولة جميلة عوض، وشريف منير ونسرين أمين، انتصار، سيف زهران وعدد آخر من نجوم الفن، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت، وهو من تأليف أحمد محيي، وإخراج محمود كريم.


