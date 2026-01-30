إعلان

بعد حذفه الصور.. ويجز يكشف حقيقة اعتزاله

كتب : سهيلة أسامة

01:47 م 30/01/2026

ويجز بإحدى جلسات التصوير

نفى مغني الراب ويجز، عبر صفحته الرسمية علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام، شائعة اعتزاله الفن بعد حذف كل صوره من على مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر من الشائعات التي تم تداولها حول اعتزاله الغناء، وكتب:" مفيش الكلام دا أنا بس مركز في التوكتوك الفترة دي".

وكان نشر ويجز صورته بالجلباب الصعيدي مع زوجته عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

وانهالت عليه التعليقات :" عريس قمر، ابن اصول، الجلابية الصعيدي جميلة عليك،الزي الصعيدي التقليدي، أجمل عريس اسكندراني بالزي الصعيدي، هو انت صعيدي ولا اسكندراني".

ويجز

ويجز إنستجرام ويجز ويجز يكشف حقيقة اعتزاله

