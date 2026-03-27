بالصور- ويجز في أحدث جلسة تصوير أمام الأهرامات

كتب : مروان الطيب

10:35 م 27/03/2026
    ويجز
    مطرب الراب ويجز
    ويجز في أحدث ظهور أمام الأهرامات

خضع مطرب الراب ويجز لجلسة تصوير جديدة، نشر صورها عبر حسابه على انستجرام.

ظهر ويجز في الصور وهو يتجول أمام سفح الأهرامات، وقام بالتقاط عدد من الصور التذكارية هناك وكتب: "صباح الرزق".

كواليس زواج ويجز

احتفل ويجز بزواجه من الاستايلست والمصورة العراقية نور العزاوي، ونشر ويجز صورة تجمعه بزوجته عبر حسابه على "انستجرام" وكتب: "اتجوزت حب حياتي"، وانهالت عليه تعليقات التهنئة من قبل جمهوره ومتابعيه.

"كلام فرسان" يجمع بين ويجز ومنير

تعاون الرابر ويجز مؤخرا مع النجم الكبير محمد منير بأغنية "كلام فرسان" وتشاركا غنائها على طريقة الديو،وحققت الأغنية نجاحا كبيرا ونسب مشاهدات مرتفعة.

محمد منير ويجز

