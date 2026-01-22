ويجز ينشر صورة له ويوجه سؤالًا للمتابعين على "انستجرام"

شارك مطرب الراب ويجز متابعيه على السوشيال ميديا أحدث ظهور له.

ونشرت ويجز صورة له مع دراجة بخارية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ده أول موتوسيكل اجيبه حد عارف نوعه؟".

احتفل مطرب الراب ويجز بزواجه من الستايلست والمصورة العراقية نور العزاوي وسط تهنئة نجوم الوسط الفني والغنائي إلى جانب الجمهور والمتابعين، الفترة الماضية.

