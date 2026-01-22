إعلان

ويجز ينشر صورة له ويوجه سؤالًا للمتابعين على "انستجرام"

كتب : معتز عباس

02:00 ص 22/01/2026

ويجز

شارك مطرب الراب ويجز متابعيه على السوشيال ميديا أحدث ظهور له.

ونشرت ويجز صورة له مع دراجة بخارية، عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، وكتب: "ده أول موتوسيكل اجيبه حد عارف نوعه؟".

احتفل مطرب الراب ويجز بزواجه من الستايلست والمصورة العراقية نور العزاوي وسط تهنئة نجوم الوسط الفني والغنائي إلى جانب الجمهور والمتابعين، الفترة الماضية.

ويجز على انستجرام

ويجز السوشيال ميديا انستجرام ويجز

