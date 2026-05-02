يختتم مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير فعاليات دورته الثانية عشرة مساء اليوم في حفل يُقام على مسرح سيد درويش - أوبرا الإسكندرية، وذلك بعدما شهد عددا كبيرا من الفعاليات بين ورش وجلسات حوارية إلى جانب عروض الأفلام في المسابقات المختلفة.

ونستعرض في السطور التالية أبرز فعاليات المهرجان خلال الأيام الماضية:

عروض الأفلام في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

شهد المهرجان عرض الأفلام المشاركة في المسابقة المصرية ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، وتم تقديم مجموعة من الأعمال التي عكست تنوعًا واضحًا، وعقب انتهاء العروض، استمرت المناقشات مع صناع الأفلام.

من أبرز الأفلام التي تم عرضها: فيلم كوارشي، فيلم تيتا، فيلم الطفل، فيلم قفلة، فيلم اتحشر، فيلم غاب البحر، فيلم قرار انقسام، فيلم آخر المعجزات.

ورشة التروكاج في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

ونظم المهرجان ورشة التروكاج لصناعة الأكل الصناعي مع الفنان أحمد عرابي، وقام المشاركون فيها بالتعرف على كيفية تنفيذ الأكل الصناعي وتنفيذ الخطوات بأنفسهم على مدار أيام الورشة.

ماستر كلاس كريم الشناوي ومريم نعوم

ونظم المهرجان ماستر كلاس جمع السيناريست مريم نعوم والمخرج كريم الشناوي، بإدارة الناقد السينمائي أحمد شوقي، عن علاقة السيناريست والمخرج.

وتطرق الحوار لفكرة إدارة أكثر من سيناريست داخل مشروع واحد، وكيفية خلق توازن حقيقي يحافظ على روح الحكاية، إلى جانب دور المخرج في اختيار الفكرة من البداية، والتحديات التي تقابل البدايات، خاصة مع استعجال كتابة السيناريو.

وشهدت الجلسة مناقشة طبيعة الشراكة بين الكاتب والمخرج، ومتى تصبح غير صحية، والفرق بين عقلية الكاتب الروائي والسيناريست في التعامل مع الحكاية.

الاهتمام بالأطفال في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

وشهدت سينما أمير، مساحة مفتوحة لخيال الأطفال، مع عروض خاصة بأفلامهم، وتجارب تعكس طريقتهم في الحكي ورؤيتهم للعالم، تلاها نقاش مباشر بينهم وبين الجمهور، شاركوا فيه بأسئلتهم وتعليقاتهم، بحضور المخرج محمد محمود رئيس المهرجان، ومحمد سعدون مدير المهرجان.

أندرو محسن يشارك في مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير

أدار الناقد السينمائي أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، مناقشة مع مجموعة من الأفلام التي عُرضت في مهرجان الإسكندرية: مبني على قصة حقيقية – إخراج أندرو عفت، 7 دقايق – إخراج محمود رأفت، كب القهوة خير – إخراج اليو طربية، جفاف – إخراج مروان طاهر، أغداً ألقاك – إخراج مؤمن ياسر، زيزو – إخراج خالد معيط، ذاكرة متقاطعة – إخراج شيماء العواودة.

كما أدار المخرج والمنتج موني محمود، المدير الفني للمهرجان، جلسة نقاش مع صناع مجموعة أخرى من الأفلام: مارك لطفي منتج فيلم "آخر المعجزات"، وعمر شامة مخرج فيلم "كوارشي"، ومحمد عبدالفتاح مخرج فيلم "سيف"، وسيف عبدالنبي مخرج فيلم "قرار انقسام"، ورامي منصور مخرج فيلم "اتحشر"، وباهي طه مخرج فيلم "لسه فاكر".

وخلال أيام المهرجان أقيمت عروض أفلام الذكاء الاصطناعي، استقبلها مركز الجيزويت بأعمال تتقاطع فيها التقنية مع الخيال، وتُعاد فيها صياغة أسئلة الحكي من منظور جديد.

ماستر كلاس لـ خيري بشارة ويسري نصر الله

نظم المهرجان ماستر كلاس للمخرج خيري بشارة في المتحف اليوناني الروماني، وتحدث عن خيال المخرج، وأهمية تركه مساحة للاكتشاف والارتجال بدلا من الالتزام الكامل بالشكل التقليدي، مع استلهام التفاصيل من روح المكان نفسه.

إلى جانب تنظيم ماستر كلاس جمع المخرج الكبير يسري نصر الله والمخرج عمرو موسى، وأداره الفنان صبري فواز، وتحدثوا عن كيف يختار المخرج فريق عمله خلف وأمام الكاميرا.

جدير بالذكر أن المهرجان انطلقت فعالياته يوم الاثنين الماضي 27 أبريل بحضور كوكبة من نجوم وصنّاع الفن، كما شهد حضور وزيرة الثقافة الدكتورة جيهان زكي.

