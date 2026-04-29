شهد الماستر كلاس الذي أقامه مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير اليوم الأربعاء في المتحف اليوناني الروماني، ضمن فعاليات الدورة الثانية عشرة، للمخرج الكبير خيري بشارة، الحديث عن تجربته مع فيلم إشارة مرور.

فيلم إشارة مرور يتعرض لهجوم ويفوز بجائزة

وقال خيري "كان عندي فيلم إشارة مرور مشارك في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكان فيه عداء للفيلم في الإعلام، كنت بتهاجم جامد وفيه محاولة إن العمل لا يفوز بالجائزة، ولجنة التحكيم كانت برئاسة ممثلة هندية معروفة وتضم في عضويتها ناس مهمة، هددوا بعمل فضيحة دولية، في حال تم التدخل في عملهم وعدم منح الجائزة للفيلم، ورغم فوزي ماكنتش سعيد بيها".

وتابع خيري "كنت متضايق، وقعدت أفكر إن لسه مش قادرين يستوعبوا اللي بعمله، حتى أصدقائي واحد صاحبي لقيته بيقول هو خيري اتجنن، ده آلمني لأن ده حد بحبه وبحترمه، الأجواء دي خلتني عندي غضب جامد".

خيري بشارة: هزمت نفسي في فترة ولم أكن محقا في هذا التفكير

وأضاف "بعد استلامي الجائزة، وجدتني أثناء نزولي من المسرح، أردد (مش هديكم طاقتي الشعرية، مش هعمل أفلام انتوا لا تستحقوا)، بالطبع لم أكن محقا، لأنني شخص مقاوم ولا أحب أن يهزمني أحد أو يموتني، وما حدث كان نوع من الهزيمة الاختيارية، وأنا من هزمت نفسي بنفسي، وأدركت بعد ذلك أن في حال العالم كله لم يحب فيلمي لا يجب التعامل مع الأمر على أنه كارثة، لأنني صنعت فيلما أحبه".

فيلم إشارة مرور تم عرضه عام 1996، تأليف مدحت العدل، إخراج خيري بشارة، بطولة ليلى علوي، محمد فؤاد، سامي العدل، عزت أبو عوف، عماد رشاد، محمد لطفي.

