علق السيناريست تامر حبيب، عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك، بطريقة طريفة، على تلقيه التهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وكتب تامر حبيب: "لسه الناس بتبعتلي وتهنيني وتعيد عليا، ولسه باقولهم وإنتوا طيبين وكل سنة وإحنا كلنا طيبين وبخير".

وتابع تامر حبيب: "ولسه مابصححش المعلومة لأنها مش غلط، وكل سنة وإحنا كلنا بخير وسلام ورضا وأمان يارب".

يذكر أن آخر أعمال السيناريست تامر حبيب مسلسل "لعبة النسيان"، الذي عرض عام 2020، وحقق العمل وقتها نجاحا كبيرا.

وشارك في بطولة المسلسل: دينا الشربيني، أحمد داوود، أحمد صفوت، محمود قابيل، إنجي المقدم، علي قاسم، رجاء الجداوي، أسماء أبو اليزيد، حسن مالك، ومن إخراج أحمد شفيق.

