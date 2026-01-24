إعلان

حمدي الميرغني: "طرح كريبتو في عيد الأضحى والناس هتدخله بدافع الفضول"

كتب : هاني صابر

10:57 ص 24/01/2026

الفنان حمدي الميرغني

كتب- هاني صابر:

كشف الفنان حمدي الميرغني، تفاصيل فيلمه السينمائي الجديد، المقرر عرضه في موسم عيد الأضحى المقبل، موضحًا أن العمل يحمل اسم"كريبتو" ويتناول فكرة العملة الرقمية، وهي فكرة لم يكن على دراية بها قبل قراءة السيناريو.

وقال الميرغني، ببرنامج "سبوت لايت"، إن اسم الفيلم نفسه قائم على إثارة فضول الجمهور، موضحًا: "بعمل فيلم عيد أضحى، اسمه كريبتو، وهو عملة رقمية، ومكنتش عارف العملة دي لحد ما جالي الورق بس عرفته، واحنا قولنا الناس تخش الفيلم كفضول يعرفوا إيه كريبتو".

وأوضح، أن الفيلم سيتم تصوير أحداثه بالكامل خارج مصر، مشيرا إلى أن مواقع التصوير ستكون في إيطاليا، وهو ما يضيف طابعا مختلفا على أجواء العمل، مؤكدا أن الفيلم بطولة مشتركة تجمعه بالفنان أوس أوس.

وأضاف، أن "كريبتو" يأتي بإخراج مخرج سعودي، وإنتاج مشترك سعودي مصري في تجربة فنية تجمع بين أكثر من جنسية عربية، وتعكس انفتاح السينما العربية على موضوعات عصرية وشراكات إنتاجية جديدة.

حمدي الميرغني عيد الأضحى برنامج سبوت لايت

